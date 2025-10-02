Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato
Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato
Basket

L'Adriatica Industriale Virtus Corato si presenta alla città

Appuntamento per sabato 4 ottobre in piazza Di Vagno

Corato - giovedì 2 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Dopo il raduno, i primi allenamenti e le prime amichevoli, a una settimana dall'avvio del campionato è arrivato il momento del primo bagno di folla pubblico per l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato. Sabato 4 ottobre, infatti, a partire dalle ore 19.30, in piazza Di Vagno, la formazione coratina si presenterà alla città e svelerà i roster delle sue due squadre, quella che giocherà in DR1 agli ordini di coach Carnicella e quella che giocherà in DR3 agli ordini di coach Scaringella.

Presentatrice e moderatrice di una serata che si annuncia bella e piena di sorprese sarà Rita Panariello, che renderà noti i due roster davanti allo stato maggiore Virtus. Alla serata saranno, infatti, presenti il patron Cataldo Mazzilli, il presidente e i dirigenti della società oltre allo staff tecnico.
  • Adriatica Industriale Virtus
