L'Adriatica Industriale Virtus Corato si presenta alla città

Dopo il raduno, i primi allenamenti e le prime amichevoli, a una settimana dall'avvio del campionato è arrivato il momento del primo bagno di folla pubblico per l'. Sabato 4 ottobre, infatti, a partire dalle ore 19.30, in piazza Di Vagno, la formazione coratina si presenterà alla città e svelerà i roster delle sue due squadre, quella che giocherà inagli ordini die quella che giocherà inagli ordini diPresentatrice e moderatrice di una serata che si annuncia bella e piena di sorprese sarà, che renderà noti i due roster davanti allo stato maggiore Virtus. Alla serata saranno, infatti, presenti il patron, il presidente e i dirigenti della società oltre allo staff tecnico.