La Fas Basket Corato in Sicilia per disputare gara 2 con il Barcellona

Dopo aver vinto nettamente gara 1 al PalaLosito, per laè arrivato il momento decisivo. I coratini, infatti, saranno questa sera impegnati in Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto in gara 2 per la sfida playout contro i padroni di casa. Una vittoria per i baresi significherebbe salvezza e permanenza in serie B Interregionale senza dover ricorrere a gara 3. Un match che i coratini non vogliono fallire per poter concludere positivamente una stagione complicata.La gara curiosamente si rigioca sul medesimo campo circa tre settimane dopo l'ultimo precedente, che ha visto la vittoria coratina al PalAlberti 56-78. Allora, era il 16 aprile scorso, si giocava per il gironcino playout e Barcellona arrivava al match con alcuni assenti, tra cui Banin. Fu un match a senso unico con Corato sempre in controllo della gara che ebbe facilmente la meglio sui siciliani. Stavolta, però, sarà diverso e i baresi non devono pensare che sia tutto già scritto sulla scorta di quel precedente, ma affrontare la gara consapevoli e concentrati che non sarà affatto semplice uscire di nuovo vincitori da Barcellona.Per i ragazzi di, infatti, questa gara sarà l'ultima spiaggia per rimettere in piedi questa serie e non voler ricorrere al secondo turno di spareggio, da giocarsi poi contro la perdente della sfida tra Catanzaro ed Antoniana. I siciliani, che hanno comunque giocatori importanti nel loro roster a cui prestare attenzione - come capitan, solo per citarne alcuni - vorranno rifarsi dopo la sconfitta casalinga subita coi coratini lo scorso 16 aprile e venderanno cara la pelle per regalare una gioia ai propri supporters e allungare la serie a gara 3, in programma eventualmente domenica 11 maggio a Corato.Sarà il quarto confronto tra i due team in meno di un mese; la stagione è stata lunga per entrambe le squadre, che sono alla 34^ partita. Le energie scarseggiano, quindi bisognerà giocare con attenzione e senza commettere errori, magari sfruttando quelli avversari. Sarà una gara dalla posta in palio notevole, vincerà probabilmente chi sbaglierà di meno.Arbitreranno questa gara, in programma questa sera, giovedì 8 maggio, alle ore 20.30 al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, i signoridi Settingiano edi Salerno. Diretta del match a partire dalle ore 20.20 circa sulla pagina Facebook ufficiale del Barcellona Basket 4.0.