La Fas Basket Corato sconfigge il Barcellona

FAS BASKET CORATO - NEXTCASA BARCELLONA 80 – 54

Vince e convince ladi, che fa sua gara 1 dei playout, battendo nettamente al PalaLosito80-54. Prova maiuscola dei neroverdi, in testa dall'inizio alla fine e difensivamente solidi e concentrati per tutto il match, senza mai dare la chance ai siciliani di poter aspirare al successo finale.Pronti via ed è subito Corato a prendere il comando delle operazioni.lanciano subito i neroverdi che trovano il primo allungo della gara dopo alcuni minuti in equilibrio (9-2). Barcellona cerca di rimanere attaccata alla partita, ma Corato cone ancora con un supertrova il secondo strappo del quarto, portandosi oltre la doppia cifra di vantaggio (20-6). Nel finale di un quarto trascorso velocissimo con tanto gioco e pochi falli, il canestro dimanda le due squadre al primo riposo con i coratini nettamente avanti sul 20-8.Avvio dicon ancora i padroni di casa a far la voce grossa.segna 5 punti in fila e dà linfa alla fuga neroverde (27-10), imitato da, chirurgici dai 6,75mt (37-16). Barcellona, però, prova una reazione e cerca di rientrare nel match trovando un buon parziale. I ragazzi diconconfezionano uno 0-8 che riduce il gap, ancora ampiamente favorevole ai coratini (37-24). Ci pensa poi capitan, con due ottime giocate e 6 punti, a mandare all'intervallo Corato avanti 44-28.Al rientro in campo è sempre Corato che controlla i ritmi della gara. I neroverdi conallungano sul 51-28 e poi controllano bene, mantenendo circa 20 punti di vantaggio, nonostante i siciliani provino in tutti i modi ad accorciare il divario e coachruoti molto il suo quintetto per provare a trovare delle contromosse efficaci. La tripla di, però, in chiusura di quarto manda le due formazioni all'ultimo intervallo sul 61-38 per Corato, in completo controllo della gara.valido solo per le statistiche con Corato che controlla bene la gara forte del vantaggio accumulatosi affida a tutti i suoi ragazzi ottenendo ottime risposte dai vari, che tengono bene il campo con giocate e canestri importanti. Nel finale di gara spazio all'ingresso di, che ha un ottimo impatto sul match segnando anche 3 punti. Finisce quindi 80-54 per Corato, che giovedì in Sicilia a Barcellona avrà il primo match point per chiudere la serie e centrare la tanto agognata salvezza.CORATO: Zustovich 11, Cabodevilla 10, Basile 6, Corral 5, Lomello 4, Bavaro, Mariani 20, Petrovic, Diaz, Nonkovic 11, Capasso 3, Manisi 10. All. GattoneBARCELLONA: Banin 1, Tyrtyshnyk 5, Lopukhov 8, Zacchigna 6, Indelicato 5, Epifani 3, Frizzarin 4, Scortica 2, Marangon 8, Adeola 10, Dilu Vita, Stankovic 2. All. CostantinoARBITRI: Bombace di Giugliano in Campania (NA) e Moriello di Marcianise (CE)PARZIALI: 20-8 44-28 61-38 80-54