Netta vittoria su Vieste, il team di Patella in lotta per una posizione di rilievo in griglia playoff

Classifica C Gold Puglia

Un'affermazione schiacciante, che rilancia le quotazioni del gruppo e ne ribadisce l'ottimo stato di salute. La Nuova Matteotti Corato ha travolto Vieste sulle tavole del PalaLosito (91-62) con una prova molto confortante e di grande autorevolezza. I biancazurri di coach Dimitri Patella si candidano ad un ruolo di outsider per i playoff e meditano un clamoroso aggancio al terzo posto in classifica nel massimo campionato cestistico regionale. Il 2-0 nei confronti diretti con i garganici è un tesoretto che andrà valorizzato vincendo domenica 27 marzo (e non sarà facile) sul rettangolo dell'Adria Bari confidando nella vittoria della Virtus Molfetta a Vieste: una simile combinazione di risultati porterebbe Cicivé e compagni sul terzo gradino del podio con l'ipotesi suggestiva della stracittadina in semifinale.Match senza storia: gran difesa della Matteotti, che a metà gara ha concesso appena 17 punti agli avversari. Toccato il +21 in apertura di terza frazione, il cast coratino ha concesso a Vieste l'opportunità di riavvicinarsi sul 50-42 ma dieci punti consecutivi firmati da De Angelis e Ianuale hanno ristabilito un margine di sicurezza, incrementato nella fase conclusiva del confronto. E ora si apre una settimana di lavoro intenso: vincere al PalaBalestrazzi regalerebbe come minimo il quarto posto considerato il prezioso 2-0 negli scontri diretti anche con Mola.Virtus Molfetta,36; Vieste 26;, Mola, Adria Bari 24; Monteroni, Altamura 18; Mesagne 16; Castellaneta 15; Ostuni 8; Juve Trani 0.