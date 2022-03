Perché accontentarsi? Centrato l'obiettivo della qualificazione ai playoff, tutt'altro che scontato specie se si considera la situazione di classifica a metà regular season, lanon ha alcuna intenzione di interrompere il flusso positivo di risultati, caratterizzato da sei successi negli ultimi otto incontri disputati.La formazione allenata daha messo in cassaforte la salvezza (perché in C Gold le prime otto giocano gli spareggi promozione, le altre quattro competono per evitare la discesa di categoria) e ora vuole togliersi altri sfizi. Il confronto in programma domenica 20 marzo - palla a due alle 18 - sulle tavole del PalaLosito contro la Sunshine Vieste è un'opportunità concreta per misurare le credenziali die compagni, carichi dopo aver espugnato il non semplice campo della Valentino Castellaneta. Battere anche il collettivo garganico significherebbe andare sul 2-0 negli scontri diretti, accorciare sulla terza posizione e riaprire tutti i discorsi in vista della giornata che chiuderà la prima fase (Matteotti impegnata sul parquet dell'Adria Bari). L'innesto diha dato maggiore solidità alla squadra, che si sta avvalendo dell'ottimo contributo di un ritrovatotra gli esterni.L'interessante match tra Nuova Matteotti Corato e Vieste sarà arbitrato da Laveneziana di Monopoli e Serse di Brindisi.