Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più»

Promozione,. Il match, disputatosi domenica mattina, ha permesso ai neroverdi di raggiungere quota due punti in classifica, piazzandosi così al 13esimo posto. In rete Frappampina, raggiunto successivamente da Cobuzzi. Quanto alla cronaca, mister Mastroviti si affida al seguente undici: Zinfollino, Muciaccia, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Quercia, Frappampina, Volpe, Petrone, Dargenio e Campitiello.Dopo una prima mezz'ora equilibrata, il Corato stappa il match:Pronta la reazione del Molfetta, provvidenziale il salvataggio di capitan Dispoto. I biancorossi spingono alla ricerca del pari, ma senza riuscirci. Al 45+2 annullata una rete al Corato.. Al 60' i neroverdi falliscono un calcio di rigore con Campitiello, neutralizzato da Gomis. Il match termina dunque in parità.Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister, che commenta così la sfida: «È stata una partita combattuta. All'inizio abbiamo un po' sofferto a centrocampo. Siamo stati abili ad andare in vantaggio, con un bel gol di Frappampina. Purtroppo ad inizio secondo tempo abbiamo subito il gol del pari, potevamo essere più attenti e concentrati. Peccato per il rigore sbagliato,. Con un po' più di cinismo avremmo portato a casa i tre punti., purtroppo non ci siamo riusciti»