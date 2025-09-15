Calcio
Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più»
Il Corato tornerà in campo giovedì per la Coppa: sfiderà la Virtus Bisceglie
Corato - lunedì 15 settembre 2025 16.14
Promozione, secondo pareggio in altrettante giornate di campionato per il Corato Calcio, reduce dall'1-1 esterno del 'Paolo Poli' di Molfetta. Il match, disputatosi domenica mattina, ha permesso ai neroverdi di raggiungere quota due punti in classifica, piazzandosi così al 13esimo posto. In rete Frappampina, raggiunto successivamente da Cobuzzi. Quanto alla cronaca, mister Mastroviti si affida al seguente undici: Zinfollino, Muciaccia, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Quercia, Frappampina, Volpe, Petrone, Dargenio e Campitiello.
Dopo una prima mezz'ora equilibrata, il Corato stappa il match: traiettoria magica di Frappampina dal limite dell'area che trafigge un incolpevole Gomis: 0-1. Pronta la reazione del Molfetta, provvidenziale il salvataggio di capitan Dispoto. I biancorossi spingono alla ricerca del pari, ma senza riuscirci. Al 45+2 annullata una rete al Corato. Al 48' i padroni di casa pareggiano i conti: assist di Obama per Cobuzzi che, con un preciso diagonale, trafigge Zinfollino: 1-1. Al 60' i neroverdi falliscono un calcio di rigore con Campitiello, neutralizzato da Gomis. Il match termina dunque in parità.
Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister Mastroviti, che commenta così la sfida: «È stata una partita combattuta. All'inizio abbiamo un po' sofferto a centrocampo. Siamo stati abili ad andare in vantaggio, con un bel gol di Frappampina. Purtroppo ad inizio secondo tempo abbiamo subito il gol del pari, potevamo essere più attenti e concentrati. Peccato per il rigore sbagliato, forse meritavamo un po' di più. Con un po' più di cinismo avremmo portato a casa i tre punti. Avremmo voluto regalare la vittoria ai nostri tifosi, purtroppo non ci siamo riusciti»
