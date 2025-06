Nicolò Basile confermato in Fas Basket Corato per la prossima stagione

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di, arriva la prima notizia anche per quanto riguarda il roster a disposizione dell'allenatore argentino nella prossima stagione. Il, infatti, comunica cheresterà ancora un anno in neroverde.Riconferma importante questa per il Basket Corato, con la società del presidenteche potrà ancora contare sulla classe, la leadership e il talento di Basile, playmaker classe 1995 nativo di Altamura.Arrivato lo scorso anno a stagione in corso durante il girone di andata, Basile, 190 centimetri per 85 kg, ottima tecnica, sa gestire bene i ritmi di gioco ed è anche un buon tiratore dalla linea dei 6,75.Dal match interno contro Monopoli, sua prima gara della scorsa stagione in maglia neroverde, Nicolò ha disputato 24 gare con i coratini, vincendone 11 e dovendone saltare alcune per un infortunio alla mano. Ciononostante il suo contributo è stato decisivo con 279 punti e andando 12 volte in doppia cifra.Figura importante all'interno dello spogliatoio, leader a cui affidarsi nei momenti clou della gara, Nicolò sa far gruppo in campo ed anche fuori e sarà sicuramente una figura importante per coach Gattone.Senza dubbio un ottimo colpo per Corato, che potrà contare su un giocatore decisivo e amato da una piazza che ha imparato a volergli bene sin da subito.