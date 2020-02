Pareggio in trasferta per la ASD Rugby Corato

Nell'undicesima giornata di campionato, domenica 16 febbraio, la Corgom ASD Rugby Corato ha sfidato in trasferta l'Appia Rugby Puglia terminando la partita sul punteggio di 13-13 (2 a 1 mete).

Coach Di Caro mette in campo la formazione migliore possibile, orfana degli infortunati Edoardo Marchese e Tiziano Tambone, portando a casa, in ogni caso, il primo pareggio della storia della Corgom ASD Rugby Corato.In una partita segnata da molti episodi di indisciplina avversaria i biancoverdi si sono avvantaggiati dei calci di punzione a favore poetandosi ripetutamente nella metà campo avversaria.Buona la touche, discreta la mischia, in trequarti ai distingue l'ala Michele Lupo, autore di numerose percussioni palla in mano, nel reparto mischia si registra la prestazione della seconda linea Luca Rutigliani come ball carrier.Sul finire della gara, grazie a calci di punizione a favore i biancoverdi affidano a Cataldo Piccolomo la piazzola e la possibilità di portare la squadra alla vittoria ma i problemi fisici al polpaccio determinano la fine della partita sul punteggio di parità.La Corgom ASD Rugby Corato onora adesso il turno di pausa concesso dal campionato, preparando l'ostica trasferta del 1 marzo contro l'ASD Foggia Rugby.