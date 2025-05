Per la Fas Basket Corato Under 17 la fine di un sogno: battuta dall'APU Udine

FAS BASKET CORATO U17 ECC - APU UDINE U17 ECC 68– 84

Ci ha provato la. Ci ha messo cuore, voglia, determinazione,. L'è stata più forte e ha meritato la vittoria finale, per 68-84, che la roietta alle finali nazionali under 17 eccellenza., che non cancella quanto di buono fatto in questa strepitosa stagione sportiva dal gruppo di coach, coadiuvato da coachCorato che trova conin contropiede i primi due punti del match e anche, però, il suo unico vantaggio della gara. Udine, infatti, ha inun ottimo terminale offensivo in avvio di match e ribalta subito il parziale (3-4). Si segna poco e sbaglia tanto da ambo le parti, con la posta in palio del match che si fa sentire e l'orario della gara che forse influenza i giocatori in campo. Corato non riesce a esprimere la sua pallacanestro, limitata da una grande aggressività di Udine, che paga anche in attacco, tanto che il primo quarto si chiude sul 6-16 con la tripla del capitano udinesecon Corato che rientra trasformata sul parquet e piazza un 6-0 conche la riporta a contatto (12-16). Udine si affida ache continua a segnare canestri importanti, ma i baresi restano comunque a contatto (17-24). Nel momento in cui Corato sembra poter reggere, arriva, però, il break mortifero della squadra udinese. Le triple diaprono la strada al 2-11 (canestro diper i coratini) con cui l'APU spacca in due la partita (19-35). Ècon 6 punti consecutivi a tenere a galla i pugliesi, mandando le due squadre al riposo sul 25-37.Udine gestisce bene il vantaggio in avvio per poi allungare con i canestri di. I friulani sfruttano la loro maggiore struttura fisica per vincere la gara sotto entrambe le plance e garantirsi molti secondi tiri in attacco. Corato ha un sussulto d'orgoglio cone riesce a ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio, ma nel finale sono i ragazzi di coacha riprendere il comando delle operazioni e chiudere il quarto sul 50-62.con i friulani che partono subito con break di 5-0, firmato, che ferma i sogni di rimonta dei coratini sul nascere (50-67).e la tripla di, unito alla grande difesa pugliese, certificano la voglia dei neroverdi di non mollare (59-69), ma i baresi sono stanchi, sbagliano qualche attacco di troppo e vengono puniti dalle giocate di. La tripla diprova a ridare speranze a Corato, spente in modo chirurgico da(62-79).Il match virtualmente si chiude qui, con gli ultimi minuti in cui Udine controlla e Corato accetta il verdetto del campo. La gara finisce sul 68-84 con i friulani in festa e i coratini sconfitti, ma applauditi da avversari e tifosi per la grande prova disputata nonostante la sconfitta.CORATO: Taranto, Sanna C. 4, Sanna D. ne, Mastromauro 5, Contaldo 16, Diaz 11, Sorrentino 6, Di Noia ne, Colonna, Cassano, Ortolà 9, Mainoldi 17. All. Silvestrini Ass. All. CipriAPU UDINE: Stjepanovic 20, Giannino 16, Mariuzza 2, Sherwood, Pavan 8, Bjedov 2, Durisotto 13, Nobile 23, Miceli ne, Bjedov D. ne, Tonin, Pertoldi ne All. PampaniARBITRI: De Rosa e Lisotta di PesaroPARZIALI: 6-16 25-37 50-62 68-84