Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese

Promozione, nel pomeriggio di domenica 25 gennaio si è disputata la 21esima giornata di campionato: il, reduce dal pesante successo esterno contro il Real Siti, prosegue il buon momento di forma, pareggiando contro il: al 'Comunale' termina a reti bianche, al termine di una sfida priva di grandi emozioni. Con questo pareggio, i neroverdi mantengono la, rimanendo ad un punto di distanza dalla zona salvezza.In seguito a questo match infatti, il Corato sale a, uno in meno dalla Rinascita Rutiglianese.per Terrone e compagni, dopo aver pareggiato contro Rutiglianese e Molfetta, e dopo aver sconfitto Lucera e Real Siti. Dando uno sguardo alla classifica, regna un costante equilibrio: ecco la situazione dal 7^ al 17^ posto:29,27,26,24,23,21,20.Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Quercia, Pirelli, Volpe, Tedone, Dargenio, Campitiello. Prima frazione di gioco piuttosto bloccata. Nella ripresa non cambia lo spartito:. Un pareggio che risalta la solidità difensiva raggiunta dal Corato, abile a fermare uno dei migliori attacchi del campionato. Nel prossimo turno, i neroverdi saranno ospiti della Virtus Andria, fanalino di coda.