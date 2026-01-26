Corato Calcio
Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese

Con questo pari, il Corato sale a 26 punti in classifica

Corato - lunedì 26 gennaio 2026 07.45
Promozione, nel pomeriggio di domenica 25 gennaio si è disputata la 21esima giornata di campionato: il Corato, reduce dal pesante successo esterno contro il Real Siti, prosegue il buon momento di forma, pareggiando contro il Virtus Palese: al 'Comunale' termina a reti bianche, al termine di una sfida priva di grandi emozioni. Con questo pareggio, i neroverdi mantengono la 13esima posizione, rimanendo ad un punto di distanza dalla zona salvezza.

In seguito a questo match infatti, il Corato sale a 26 punti, uno in meno dalla Rinascita Rutiglianese. Quinto risultato utile consecutivo per Terrone e compagni, dopo aver pareggiato contro Rutiglianese e Molfetta, e dopo aver sconfitto Lucera e Real Siti. Dando uno sguardo alla classifica, regna un costante equilibrio: ecco la situazione dal 7^ al 17^ posto: Noicattaro, Lucera, Norba Conversano, Virtus Bisceglie 29, San Severo, Rutiglianese 27, Corato 26, Atletico Gargano 24, Molfetta 23, Apricena 21, Real Siti 20.

Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Quercia, Pirelli, Volpe, Tedone, Dargenio, Campitiello. Prima frazione di gioco piuttosto bloccata. Nella ripresa non cambia lo spartito: termina 0-0. Un pareggio che risalta la solidità difensiva raggiunta dal Corato, abile a fermare uno dei migliori attacchi del campionato. Nel prossimo turno, i neroverdi saranno ospiti della Virtus Andria, fanalino di coda.
