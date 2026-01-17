Calcio
Real Siti-Corato, Doudou: «Non potevo rifiutare, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo prima possibile»
“Questa è una piazza che merita altre categorie. Alle aziende chiedo di aiutare la società”
Corato - sabato 17 gennaio 2026 13.16
Promozione, si scende in campo per la 20esima giornata di campionato: il Corato, reduce da due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre, cerca continuità: in programma la sfida contro il Real Siti, terzultimo in classifica, a due punti di distanza dagli stessi neroverdi. La sfida si disputerà allo stadio "G.Scirea" di Stornarella, con calcio d'inizio alle ore 15:00.
Il Corato sta vivendo un buon periodo di forma, certificato dal pari esterno di Capurso contro la Rutiglianese, dal meritato successo di Lucera e, infine, dal match a reti inviolate dell'ultimo turno contro il Molfetta. In questo momento, i neroverdi sono 13esimi in graduatoria, a due punti dalla zona salvezza, nella quale regna un costante equilibrio.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Doudou, allenatore del Corato. Queste le sue dichiarazioni: «Ho trovato un buon gruppo, alcuni giocatori già li avevo allenati. Sono stato richiamato, cerchiamo di risolvere qualche piccolo problema. Dobbiamo alzare il livello individuale in partita, l'atteggiamento non è mai mancato. Cerchiamo di raggiungere l'obiettivo il prima possibile»
«Sono sempre rimasto informato sul Corato e sui risultati, anche prima di firmare. Quando il direttore mi ha ricercato, non potevo rifiutare quest'offerta. Real Siti? Un'ottima squadra, ma pensiamo a noi stessi. Comunale? Servirebbe anche allenarci sul nostro campo, è fondamentale. È un'altra anomalia da sistemare. Ai tifosi chiedo maggiore vicinanza. Questa è una piazza che merita altre categorie. Alle aziende chiedo di aiutare la società. Mercato? Vorrei due attaccanti e due difensori»
Il Corato sta vivendo un buon periodo di forma, certificato dal pari esterno di Capurso contro la Rutiglianese, dal meritato successo di Lucera e, infine, dal match a reti inviolate dell'ultimo turno contro il Molfetta. In questo momento, i neroverdi sono 13esimi in graduatoria, a due punti dalla zona salvezza, nella quale regna un costante equilibrio.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Doudou, allenatore del Corato. Queste le sue dichiarazioni: «Ho trovato un buon gruppo, alcuni giocatori già li avevo allenati. Sono stato richiamato, cerchiamo di risolvere qualche piccolo problema. Dobbiamo alzare il livello individuale in partita, l'atteggiamento non è mai mancato. Cerchiamo di raggiungere l'obiettivo il prima possibile»
«Sono sempre rimasto informato sul Corato e sui risultati, anche prima di firmare. Quando il direttore mi ha ricercato, non potevo rifiutare quest'offerta. Real Siti? Un'ottima squadra, ma pensiamo a noi stessi. Comunale? Servirebbe anche allenarci sul nostro campo, è fondamentale. È un'altra anomalia da sistemare. Ai tifosi chiedo maggiore vicinanza. Questa è una piazza che merita altre categorie. Alle aziende chiedo di aiutare la società. Mercato? Vorrei due attaccanti e due difensori»