San Marco-Corato, Mastroviti: «Sarà una battaglia. Il nostro obiettivo è salvarci»

Seconda contro nona: si prospetta una sfida difficile per i neroverdi

Corato - sabato 22 novembre 2025 13.35
Promozione, si scende in campo per la 12esima giornata di campionato: il Corato, reduce da due sconfitte consecutive contro Borgorosso Molfetta e Cosmano Foggia, è ospite del San Marco, secondo in graduatoria, a quota 24 punti. I neroverdi, d'altro canto, sono noni, a 16, a sei lunghezze di distanza dalla zona playoff. Il match si disputerà al 'Tonino Parisi' di San Marco, con calcio d'inizio fissato alle 14:30.

Come detto, il Corato cerca una vittoria che manca da tre settimane, dalla sfida contro il Noicattaro. Due battute d'arresto per Dispoto e compagni che, però, non devono cancellare quanto di buono fatto precedentemente, con 4 vittorie (Virtus Andria, Corato, Apricena, Noicattaro), 4 pareggi (Lucera, Molfetta, Real Siti, Virtus Palese) e, come detto, tre sconfitte (Soccer Trani, B.Molfetta, Cosmano Foggia).

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Mastroviti, che ha introdotto così la sfida: "Sconfitta contro la Cosmano? Il risultato ci ha condannato, la squadra è viva, lo ha dimostrato la prestazione. In settimana abbiamo lavorato bene, dobbiamo essere più concentrati nei momenti più importanti della partita, evitando errori."

"Classifica? Il nostro obiettivo è salvarci. L'antidoto è rimanere con i piedi per terra. Ci mancano punti nelle partite sporche in cui, pur giocando bene, non riusciamo a vincere. Campitiello e Bagnara in campo insieme? Ci sto pensando, non è da escludere. San Marco? Sarà una battaglia, affrontiamo una squadra forte."
"Memoria del suono della Terra ": a Corato un concerto con il “Divittofono”
22 novembre 2025 "Memoria del suono della Terra": a Corato un concerto con il “Divittofono”
“MurGeoPark Trail Experience”: la corsa che unisce sport e territorio
22 novembre 2025 “MurGeoPark Trail Experience”: la corsa che unisce sport e territorio
