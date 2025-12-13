Corato Calcio
San Severo-Corato, Colabella: «Cordate? Se ne parla, ma non ho ricevuto chiamate»

“Un grazie agli sponsor attuali, sono la colonna portante di questa società”

Corato - sabato 13 dicembre 2025 14.22
Promozione, si scende in campo per la 15esima giornata di campionato: il Corato, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque, cerca il riscatto contro il San Severo, penultimo in graduatoria ad 11 punti. D'altro canto, i neroverdi sono decimi a quota 17. La sfida del 'Ricciardelli', pertanto, si prospetta particolarmente delicata, visto il momento negativo delle due squadre, ambiziose di tornare il più presto possibile al successo. Calcio d'inizio alle ore 14:30.

Il Corato di mister Mastroviti sta attraversando un periodo difficilissimo, condizionato da un filotto di risultati tutt'altro che positivi. I neroverdi non riescono a centrare la vittoria dall'ultimo 2 novembre, dalla sfida casalinga contro il Noicattaro, seguita dalle sconfitte contro Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Norba Conversano e Virtus Bisceglie. Nel mezzo il pareggio prezioso di San Marco.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto il presidente, Francesco Colabella: «Ad agosto 2024 decisi, a poche ore dalla morte del Corato Calcio, di portare avanti questa realtà, nonostante le moltissime difficoltà. Cordate? Se ne parla, ma non ho ricevuto nessuna chiamata. Il mio appello è che si facciano avanti, io sono disposto a fare un passo indietro per il bene del Corato»

«Sponsor attuali? Li ringrazio, sono la colonna portante di questa società. Invito ai cittadini coratini? Nell'infrasettimanale di giovedì ci aspettiamo un gran pubblico, per sostenere questa squadra molto giovane, loro possono essere determinanti»
