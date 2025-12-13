San Severo-Corato, Colabella: «Cordate? Se ne parla, ma non ho ricevuto chiamate»

Promozione, si scende in campo per la 15esima giornata di campionato: il, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque, cerca il riscatto contro il, penultimo in graduatoria ad 11 punti. D'altro canto, i neroverdi sono. La sfida del 'Ricciardelli', pertanto, si prospetta particolarmente delicata, visto il momento negativo delle due squadre, ambiziose di tornare il più presto possibile al successo. Calcio d'inizio alle oreIl Corato di mister Mastroviti sta attraversando un, condizionato da un filotto di risultati tutt'altro che positivi. I neroverdi non riescono a centrare la vittoria dall'ultimo 2 novembre, dalla sfida casalinga contro il Noicattaro, seguita dalle sconfitte contro Borgorosso Molfetta, Cosmano Foggia, Norba Conversano e Virtus Bisceglie. Nel mezzo il pareggio prezioso di San Marco.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto il presidente, Francesco: «Ad agosto 2024 decisi, a poche ore dalla morte del Corato Calcio, di portare avanti questa realtà, nonostante le moltissime difficoltà. Cordate? Se ne parla, ma. Il mio appello è che si facciano avanti, ioper il bene del Corato»? Li ringrazio, sono la colonna portante di questa società.coratini? Nell'infrasettimanale di giovedì ci aspettiamo un gran pubblico, per sostenere questa squadra molto giovane, loro possono essere determinanti»