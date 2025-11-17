Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2

, si è conclusa domenica 16 novembre l'11^giornata di campionato: il, chiamato al successo in seguito alla batosta contro il Borgorosso Molfetta, incassa la, contro lache, al 'Comunale', vince 1-2, al termine di una partita molto combattuta da entrambe le parti. In termini di classifica, i neroverdi scivolano al, rimanendo a 16 punti, a sei lunghezze di distanza dalla zona playoff.Quanto alla cronaca, mister Mastroviti si affida all'undici composto da Zinfollino, Calo, Muciaccia, Dispoto, Fanelli, Suriano, Dargenio, Pirelli, Bagnara, Scardigno, Volpe.. Prosegue il buon momento degli ospiti che, sempre con Iddi, vanno più volte vicini al raddoppio. Si va a riposo sullo 0-1.Il Corato approccia meglio nella ripresa e, al. Dopo soli quattro minuti però, la Cosmano torna nuovamente avanti:I neroverdi, prima con Muciaccia e poi con Scardigno, provano a riprenderla, senza riuscirci. Al 'Comunale' termina così: