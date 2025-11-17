Calcio
Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2
Con questa sconfitta, i neroverdi scivolano al nono posto in classifica
Corato - lunedì 17 novembre 2025 07.30
Promozione, si è conclusa domenica 16 novembre l'11^giornata di campionato: il Corato, chiamato al successo in seguito alla batosta contro il Borgorosso Molfetta, incassa la seconda sconfitta consecutiva, contro la Cosmano Sport Foggia che, al 'Comunale', vince 1-2, al termine di una partita molto combattuta da entrambe le parti. In termini di classifica, i neroverdi scivolano al nono posto, rimanendo a 16 punti, a sei lunghezze di distanza dalla zona playoff.
Quanto alla cronaca, mister Mastroviti si affida all'undici composto da Zinfollino, Calo, Muciaccia, Dispoto, Fanelli, Suriano, Dargenio, Pirelli, Bagnara, Scardigno, Volpe. Al 13' la Cosmano passa in vantaggio: cross di Torraco per Iddi che, dopo un'iniziale respinta, si ritrova la sfera sui piedi, spedendo così in porta la rete dello 0-1. Prosegue il buon momento degli ospiti che, sempre con Iddi, vanno più volte vicini al raddoppio. Si va a riposo sullo 0-1.
Il Corato approccia meglio nella ripresa e, al 50', firma l'1-1, grazie alla rete di Bagnara. Dopo soli quattro minuti però, la Cosmano torna nuovamente avanti: angolo di Ricucci per Mascia che, di testa, trafigge Zinfollino: 1-2. I neroverdi, prima con Muciaccia e poi con Scardigno, provano a riprenderla, senza riuscirci. Al 'Comunale' termina così: Corato 1-2 Cosmano Foggia.
