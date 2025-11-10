Corato Calcio
Seconda sconfitta stagionale per il Corato: vince il Borgorosso Molfetta 5-1

I neroverdi, in seguito a questa sconfitta, scivolano al settimo posto

Corato - lunedì 10 novembre 2025 08.00
Promozione, si è conclusa domenica 9 novembre la 10^giornata di campionato: il Corato, reduce da due successi consecutivi contro Apricena e Noicattaro, crolla inaspettatamente contro il Borgorosso Molfetta, vittorioso 5-1. Una partita complicata, certamente, ma influenzata, e non poco, da decisioni arbitrali quantomeno discutibili. In termini di classifica, i neroverdi scivolano dunque al 7^posto, allontanandosi momentaneamente dalla zona playoff, distante adesso tre lunghezze.

Quanto alla cronaca, i molfettesi approcciano bene alla partita e, al 16', passano in vantaggio, grazie al calcio di rigore realizzato da Cubaj. Al 20' è il turno di Scardigno, ma la sua conclusione termina fuori. Al 34' il Borgorosso Molfetta raddoppia, con una punizione magistrale di Roselli. Successivamente, il Corato termina in dieci uomini: espulsione diretta per Volpe. Al 45' intervento decisivo di De Santis su Dispoto, da cui ne scaturisce un contropiede, finalizzato nel miglior dei modi da Vitale, che sigla la rete del 3-0, con cui si va a riposo.

Ad inizio secondo tempo, i padroni di casa dilagano, grazie alla rete di Stefanelli. Al 67', il Corato accorcia le distanze con Fanelli, che realizza il secondo penalty di giornata. A pochi minuti dal fischio finale, il Borgorosso Molfetta trova la rete del definitivo 5-1; ancora a segno Roselli. Nel prossimo turno, il Corato ospita il Cosmano Foggia, quinto in graduatoria.
