Sospensione delle attività agonistiche anche per il Rugby Corato

Come deciso dalla Federazione Italiana Rugby fino al 15 marzo

Presa la decisione da parte della Federazione Italiana Rugby, la Corgom ASD Rugby Corato si attiene alla sospensione delle attività agonistiche disposta fino a data 15 marzo compreso a causa dell'eccezionale situazione sanitaria incorsa. Sono da considerarsi rinviati a data da destinarsi il match della sezione seniores contro i Draghi BAT Rugby e la trasferta degli under18 contro le Tigri Rugby Bari.

Il presidente Giuseppe Caldarola, per garantire la tutela sanitaria dei propri atleti, ha inoltre sospeso le attività non agonistiche di allenamento.La situazione, in continuo aggiornamento, è suscettibile di eventuale rettifica da parte del Comitato Regionale, secondo le direttive FIR.