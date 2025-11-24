Termina 0-0 tra Corato e San Marco: punto preziosissimo per i neroverdi

, si è conclusa domenica 23 novembre la 12^giornata di campionato: il, in seguito alle due sconfitte consecutive contro Borgorosso Molfetta e Cosmano Foggia, torna a fare, pareggiando contro il, secondo in classifica. Al 'Tonino Parisi' termina, in seguito ad una partita ben giocata, da una parte e dall'altra. In graduatoria, i neroverdi accorciano sulla zona playoff, rimanendo ben saldi, a quota 17 punti.Quanto alla cronaca, mister Mastroviti, sostituito da mister Strippoli, si affida all'undici composto da Zinfollino, Calò, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Suriano, Dargenio, Volpe, Bagnara, Scardigno e Pirelli. Primo tempo giocato a ritmi abbastanza bassi. Al 10' ci prova Scanzano, traiettoria alta. Al 30' Hila dice no alla conclusione del Corato da fuori area. Allo scadere del primo tempo ci prova Protino, palla che sfiora il palo alla destra di Zinfollino. Si va a riposo sulloNel secondo tempo è il San Marco a fare la partita, con velocità, qualità e aggressività: l'assedio dei padroni di casa è raffigurato dalle molteplici occasioni firmate Protino-Salerno, che non riescono però a sbloccare il risultato. Più tardi ci proveranno anche De Cesare e Cacchione, stesso esito. Il Corato resisterà sino al triplice fischio: termina