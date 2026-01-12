Tra Corato e Molfetta termina a reti bianche: al ‘Comunale’ vince l’equilibrio

Promozione, nel pomeriggio di domenica 11 gennaio si è disputata la 19esima giornata di campionato: il Corato, reduce dal prezioso successo esterno di Lucera, prosegue la buona striscia di risultati positivi, pareggiando contro il Molfetta: al 'Comunale' termina a reti bianche, al termine di una sfida priva di grandi emozioni. Con questo pareggio, i neroverdi mantengono la 13esima posizione, portandosi a due lunghezze di distanza dalla zona salvezza.In seguito a questo match infatti, il Corato si porta a 22 punti, due in meno da Rinascita Rutiglianese e Borgorosso Molfetta. Terzo risultato utile consecutivo per Dispoto e compagni, dopo il pareggio di Capurso e la vittoria dell'ultimo turno. Dando uno sguardo alla classifica, nelle zona basse regna un costante equilibrio: ecco la situazione dall'11^ al 17^ posto: Borgorosso Molfetta 24, Rinascita Rutiglianese 24,, Atletico Gargano 21, Atletico Apricena 21, Real Siti 20, Molfetta 19.Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Quercia, Fanelli, Suriano, Volpe, Pirelli, Terrone, Scardigno e Campitiello. Il primo tempo è piuttosto bloccato, con un'occasione per parte non capitalizzata. Nella ripresa non cambia la musica: termina, con un pari che mette in risalto l'ottima fase difensiva proposta da mister Doudou, ma al contempo anche i problemi in ottica di realizzazione. Il Corato nel prossimo turno, sarà ospite del Real Siti.