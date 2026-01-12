Corato Calcio
Corato Calcio
Calcio

Tra Corato e Molfetta termina a reti bianche: al ‘Comunale’ vince l’equilibrio

Con questo pari, il Corato sale a 22 punti in classifica

Corato - lunedì 12 gennaio 2026 16.08
Promozione, nel pomeriggio di domenica 11 gennaio si è disputata la 19esima giornata di campionato: il Corato, reduce dal prezioso successo esterno di Lucera, prosegue la buona striscia di risultati positivi, pareggiando contro il Molfetta: al 'Comunale' termina a reti bianche, al termine di una sfida priva di grandi emozioni. Con questo pareggio, i neroverdi mantengono la 13esima posizione, portandosi a due lunghezze di distanza dalla zona salvezza.

In seguito a questo match infatti, il Corato si porta a 22 punti, due in meno da Rinascita Rutiglianese e Borgorosso Molfetta. Terzo risultato utile consecutivo per Dispoto e compagni, dopo il pareggio di Capurso e la vittoria dell'ultimo turno. Dando uno sguardo alla classifica, nelle zona basse regna un costante equilibrio: ecco la situazione dall'11^ al 17^ posto: Borgorosso Molfetta 24, Rinascita Rutiglianese 24, Corato 22, Atletico Gargano 21, Atletico Apricena 21, Real Siti 20, Molfetta 19.

Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Quercia, Fanelli, Suriano, Volpe, Pirelli, Terrone, Scardigno e Campitiello. Il primo tempo è piuttosto bloccato, con un'occasione per parte non capitalizzata. Nella ripresa non cambia la musica: termina 0-0, con un pari che mette in risalto l'ottima fase difensiva proposta da mister Doudou, ma al contempo anche i problemi in ottica di realizzazione. Il Corato nel prossimo turno, sarà ospite del Real Siti.
  • Usd Corato Calcio
Vi teniamo d’occhio: cinque telecamere e 60 sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti
12 gennaio 2026 Vi teniamo d’occhio: cinque telecamere e 60 sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti
Granoro rafforza il suo impegno per la sostenibilità e la filiera pugliese
12 gennaio 2026 Granoro rafforza il suo impegno per la sostenibilità e la filiera pugliese
Altri contenuti a tema
Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta Esordio in panchina per mister Doudou, pronto a guidare i neroverdi
Una calza della Befana per i degenti e personale sanitario dell'ospedale: il gesto solidale del Corato Calcio Vita di Città Una calza della Befana per i degenti e personale sanitario dell'ospedale: il gesto solidale del Corato Calcio Calciatori e dirigenti consegnano doni ai pazienti e ringraziano il personale sanitario. Mascoli: “Sport, salute, sicurezza e lavoro sono valori inscindibili”
Corato, squillo salvezza: il 2026 inizia con il prezioso successo esterno di Lucera Corato, squillo salvezza: il 2026 inizia con il prezioso successo esterno di Lucera Al ‘Comunale’ termina 2-3 per i neroverdi, che tornano finalmente alla vittoria
Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera Il match si disputerà al ‘Comunale’ di Lucera, alle 14:30
Il Corato chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 contro la Rinascita Rutiglianese Il Corato chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 contro la Rinascita Rutiglianese I neroverdi rimangono in zona playout, a quota 18 punti
Corato, si chiude il girone d’andata: neroverdi ospiti della Rinascita Rutiglianese Corato, si chiude il girone d’andata: neroverdi ospiti della Rinascita Rutiglianese Il match si disputerà allo stadio ‘Dell’Amicizia’ di Capurso, alle ore 15:00
Corato in zona retrocessione: al ‘Comunale’ passa l’Atletico Gargano 0-1 Corato in zona retrocessione: al ‘Comunale’ passa l’Atletico Gargano 0-1 Quarta sconfitta consecutiva per i neroverdi: decide il match Blanco
Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’ Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’ Calcio d’inizio alle ore 14:30: ingresso gratuito fino ai 16 anni
La Fas Basket Corato sfiora la vittoria contro Monopoli
12 gennaio 2026 La Fas Basket Corato sfiora la vittoria contro Monopoli
Viola i domiciliari e ruba del tonno al supermercato: denunciato un 30enne di Corato
12 gennaio 2026 Viola i domiciliari e ruba del tonno al supermercato: denunciato un 30enne di Corato
La NMC cala il poker: nel fortino del Palalosito cade anche Foggia
12 gennaio 2026 La NMC cala il poker: nel fortino del Palalosito cade anche Foggia
46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati
12 gennaio 2026 46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati
Treno della Memoria: un progetto che cresce
11 gennaio 2026 Treno della Memoria: un progetto che cresce
4
Fine mandato De Benedittis, «Corato meritava molto di più»
11 gennaio 2026 Fine mandato De Benedittis, «Corato meritava molto di più»
Forzano la serranda, ma il colpo in gioielleria sfuma: ladri in fuga
10 gennaio 2026 Forzano la serranda, ma il colpo in gioielleria sfuma: ladri in fuga
Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta
10 gennaio 2026 Corato, cercasi seconda vittoria consecutiva: al ‘Comunale’ arriva il Molfetta
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.