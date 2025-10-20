Calcio
Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
Crolla l’imbattibilità del Corato, dopo sette giornate di campionato
Corato - lunedì 20 ottobre 2025
Prima sconfitta in campionato per il Corato di mister Mastroviti, che non può proprio imporsi contro una corazzata come la Soccer Trani. Al 'Comunale' termina 0-5 per i tranesi, al termine di una gara dominata per lunghi tratti dai biancazzurri, che allungano così in testa alla classifica. I neroverdi, invece, scendono al 7^posto, sorpassati da Lucera e Norba Conversano.
Cronaca - Promozione, si scende in campo per la 7^giornata di campionato: al 'Comunale' di Corato si affrontano Corato e Soccer Trani, in quella che si preannuncia una partita scoppiettante, sugli spalti e in campo. Per l'occasione, mister Mastroviti si affida all'undici composto da Zinfollino, Muciaccia, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Calo, Pirelli, Volpe, Frappampina, Scardigno e Campitiello.
Si gioca di fronte ad oltre settecento tifosi. Al 4' tiro-cross insidioso di Colombo, blocca con sicurezza Zinfollino. All'8' ci prova Turitto, con un destro che termina di poco fuori. All'11' Muciaccia atterra Turitto in area di rigore, il direttore di gara assegna un rigore alla Soccer Trani, realizzato successivamente da un glaciale Fiorentino: 0-1. Al 15' girata pericolosa di Manzari, respinge Zinfollino. Al 22' il Corato si divora il pareggio: Pirelli, da posizione ravvicinata, spedisce fuori di testa. Sessanta secondi più tardi la sfortuna colpisce i tranesi: Manzari, di testa, colpisce in pieno il palo, sulla respinta ci prova Gernone con un destro al volo, stesso esito. Al 28' la Soccer Trani raddoppia: il cinismo sotto porta di Manzari è ancora protagonista, con l'ex Bisceglie che batte ancora Zinfollino e porta i suoi sullo 0-2. Al 41' ripartenza feroce dei tranesi, deviato il cross di Morra, diretto verso la porta in seguito ad una deviazione. Al 43' arriva lo 0-3: un super Colombo semina il panico sulla fascia e, arrivato a tu per tu con Zinfollino, lo batte, trovando il secondo gol del suo campionato. La prima frazione termina con il triplo vantaggio della Soccer Trani.
Al 51' conclude timidamente Morra, respinge Zinfollino. Al 59' Manzari sfiora la doppietta personale, con un colpo di testa che termina di poco fuori. Al 63' la Soccer Trani cala il poker: esaltante cavalcata di D'Addabbo sulla fascia che, saltato l'avversario, serve un cioccolatino solamente da scartare a Morra che, da due passi, non può proprio sbagliare: 0-4. Al 77' il Corato subisce lo 0-5: batti e ribatti in area di rigore, ne approfitta ancora Manzari, che firma la doppietta. All'86' squillo dei padroni di casa, con una conclusione che termina al lato. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Corato 0-5 Soccer Trani.
Cronaca - Promozione, si scende in campo per la 7^giornata di campionato: al 'Comunale' di Corato si affrontano Corato e Soccer Trani, in quella che si preannuncia una partita scoppiettante, sugli spalti e in campo. Per l'occasione, mister Mastroviti si affida all'undici composto da Zinfollino, Muciaccia, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Calo, Pirelli, Volpe, Frappampina, Scardigno e Campitiello.
Si gioca di fronte ad oltre settecento tifosi. Al 4' tiro-cross insidioso di Colombo, blocca con sicurezza Zinfollino. All'8' ci prova Turitto, con un destro che termina di poco fuori. All'11' Muciaccia atterra Turitto in area di rigore, il direttore di gara assegna un rigore alla Soccer Trani, realizzato successivamente da un glaciale Fiorentino: 0-1. Al 15' girata pericolosa di Manzari, respinge Zinfollino. Al 22' il Corato si divora il pareggio: Pirelli, da posizione ravvicinata, spedisce fuori di testa. Sessanta secondi più tardi la sfortuna colpisce i tranesi: Manzari, di testa, colpisce in pieno il palo, sulla respinta ci prova Gernone con un destro al volo, stesso esito. Al 28' la Soccer Trani raddoppia: il cinismo sotto porta di Manzari è ancora protagonista, con l'ex Bisceglie che batte ancora Zinfollino e porta i suoi sullo 0-2. Al 41' ripartenza feroce dei tranesi, deviato il cross di Morra, diretto verso la porta in seguito ad una deviazione. Al 43' arriva lo 0-3: un super Colombo semina il panico sulla fascia e, arrivato a tu per tu con Zinfollino, lo batte, trovando il secondo gol del suo campionato. La prima frazione termina con il triplo vantaggio della Soccer Trani.
Al 51' conclude timidamente Morra, respinge Zinfollino. Al 59' Manzari sfiora la doppietta personale, con un colpo di testa che termina di poco fuori. Al 63' la Soccer Trani cala il poker: esaltante cavalcata di D'Addabbo sulla fascia che, saltato l'avversario, serve un cioccolatino solamente da scartare a Morra che, da due passi, non può proprio sbagliare: 0-4. Al 77' il Corato subisce lo 0-5: batti e ribatti in area di rigore, ne approfitta ancora Manzari, che firma la doppietta. All'86' squillo dei padroni di casa, con una conclusione che termina al lato. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Corato 0-5 Soccer Trani.