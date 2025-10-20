Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi

di mister Mastroviti, che non può proprio imporsi contro una corazzata come la. Al 'Comunale' terminaper i tranesi, al termine di una gara dominata per lunghi tratti dai biancazzurri, che allungano così in testa alla classifica. I neroverdi, invece, scendono al, sorpassati da Lucera e Norba Conversano.Cronaca - Promozione, si scende in campo per la 7^giornata di campionato: al 'Comunale' di Corato si affrontano Corato e Soccer Trani, in quella che si preannuncia una partita scoppiettante, sugli spalti e in campo. Per l'occasione, mister Mastroviti si affida all'undici composto da Zinfollino, Muciaccia, Petrizzelli, Dispoto, Fanelli, Calo, Pirelli, Volpe, Frappampina, Scardigno e Campitiello.Si gioca di fronte ad oltre settecento tifosi. Al 4' tiro-cross insidioso di Colombo, blocca con sicurezza Zinfollino. All'8' ci prova Turitto, con un destro che termina di poco fuori.. Al 15' girata pericolosa di Manzari, respinge Zinfollino. Al 22' il Corato si divora il pareggio: Pirelli, da posizione ravvicinata, spedisce fuori di testa. Sessanta secondi più tardi la sfortuna colpisce i tranesi: Manzari, di testa, colpisce in pieno il palo, sulla respinta ci prova Gernone con un destro al volo, stesso esito.. Al 41' ripartenza feroce dei tranesi, deviato il cross di Morra, diretto verso la porta in seguito ad una deviazione.. La prima frazione termina con il triplo vantaggio della Soccer Trani.Al 51' conclude timidamente Morra, respinge Zinfollino. Al 59' Manzari sfiora la doppietta personale, con un colpo di testa che termina di poco fuori.. All'86' squillo dei padroni di casa, con una conclusione che termina al lato. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Corato 0-5 Soccer Trani.