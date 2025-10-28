Una strepitosa FAS Basket Corato espugna Barcellona



BARCELLONA BASKET - FAS BASKET CORATO 88-101



BARCELLONA: Okereke 2, Di Marzio ne, Aguzzoli 27, Malkic, Ebeling 11, Sebastianelli 19, Sindoni ne, Dancetovic 2, Cessel 14, Fraga 13, Grivo ne. All. Cigarini



CORATO: Cabodevilla 12, De Rossi 4, Basile 16, Virgili, Corral 16, Diaz 2, Manisi 27, Paoletti 19, Mulevicius ne, Capocotta 5, Bavaro. All. Gattone Ass.All. Silvestrini



ARBITRI: Beccore e D'Amore di Messina.



PARZIALI: 26-22 44-54 63-82 88-101

Dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria, e che vittoria, la Fas Basket Corato. I ragazzi di coach Juan Manuel Gattone espugnano il PalAlberti di Barcellona con una super prestazione e battono i locali 88-101.Corato recupera Corral, in dubbio fino all'ultimo, ma perde Mulevicius, in panchina solo per onor di firma. Primo canestro di Cessel a cui per i baresi risponde Capocotta. La gara in avvio la fa Barcellona con Corato che insegue i siciliani, praticamente infallibili dalla lunetta ed aggressivi in attacco (14-8). I primi due punti di Corral, che gioca con una maschera protettiva al volto, non sembrano dare la scossa ai suoi, che finiscono a -8 dopo il canestro di Okereke (18-10). Capitan Basile trova una tripla importante, seguito da un grandissimo gioco da 4 punti realizzato da Paoletti che riporta Corato in scia (21-17). Finale di quarto favorevole però ancora ai siciliani che nonostante la tripla di Manisi chiudono avanti i primi 10 minuti sul 26-22.Secondo quarto che si apre con Corato che entra in campo e ribalta l'inerzia del match con un break di 8-0 iniziato da Corral e proseguito con i canestri di Paoletti, Manisi (26-28 primo vantaggio coratino del match) e chiuso dai due punti del giovane Diaz (26-30). I coratini sono in un ottimo momento e continuano a macinare gioco e canestri. Due triple consecutive di Cabodebvilla e Manisi e il canestro di Paoletti dilatano il vantaggio coratino, complice una grande difesa, sino al 30-40. Barcellona però ritrova vigore e punti grazie ad un super Sebastianelli, che segna 3 triple consecutive facendo esplodere il PalAlberti e rimettendo in equilibrio il match (39-40). Corato a questo punto si affida ai suoi giocatori migliori che rispondono presente. Basile e Manisi, con una tipla a testa, assieme al canestro di De Rossi, confezionano il nuovo break di 10-0 con i baresi che scappano di nuovo sul 39-50. Sebastianelli segna altri 5 punti che riavvicinano i siciliani ma il quarto si chiude ancora con i canestri di Basile e Corral per il 44-54 con cui si va all'intervallo.Al rientro dagli spogliatoi sono i siciliani a dettare i ritmi della gara provando a tornare in scia ai coratini. I locali profondono il loro massimo sforzo con gli ospiti che provano a resistere. La gara è molto intensa e veloce ed i giallorossi di casa con i canestri di Fraga e di uno scatenato Aguzzoli (27 punti per lui) riescono ad arrivare sul -2 (55-57), che costringe coach Gattone a chiamare timeout. Al rientro in campo la tripla di Basile ristabilisce le distanze. Dopo il canestro di Cessel Corato, nel suo momento di maggior difficoltà, sotto la pressione di un Barcellona spinto alla rimonta dal propro pubblico, inizia un vero e proprio show dalla lunga distanza che si trasforma in un ennesimo break mortifero. Corral, Paoletti ma soprattutto un Manisi decisamente on fire confezionano l'11-0 che da di fatto ai coratini la fuga decisiva (57-71). Fraga con due triple in fila prova a tenere a galla i siciliani ma Corato non molla e continua a bucare la retina locale. Il canestro di Cabodevilla da il la ad un parziale a cavallo dei due quarti che indirizza la gara verso la Puglia. Gli ospiti trovano in chiusura di tempo 8 punti consecutivi con Paoletti, un libero di capitan Basile e la "solita" tripla di Manisi che li lancia ial 30esimo sul 63-82 e la sensazione di una partita ormai in ghiaccio.Ultimo quarto in cui i coratini in avvio allungano ulteriormente il break iniziato a fine terzo quarto. L'ulteriore 6-0 firmato De Rossi, Basile e Cabodevilla porta il parziale totale sul 63-88 ed il break coratino complessivamente sul 14-0. Barcellona prova in qualche modo a reagire, a non arrendersi, ma la tripla di Corral spegne definitivamente i sogni di rimonta dei locali e consegna di fatto il successo ai coratini (70-91). Nei successivi minuti Corato amministra il vantaggio ma punge anche in attacco dove sempre con Corral e l'immarcabile Manisi (27 i suoi punti, top scorer dei neroverdi) segna canestri utili a mantenere il vantaggio oltre la doppia cifra. Con la partita ormai decisa tocca a Paoletti siglare i punti che portano Corato a quota 100. Finisce poi 88-101 con i coratini che vincono la loro seconda gara in trasferta su 3 e si rilanciano in classifica in attesa del match di domenica prossima, in casa contro Mola di Bari.