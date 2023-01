Usd Corato, altro scontro ad alta quota: i neroverdi fanno visita a Canosa

Tornare a vincere: questo è il mantra in casa Corato alla vigilia dell'insidiosissima sfida contro Canosa. La squadra di mister Di Domenico, nonostante le due ottime partite contro Real Siti e Mola, ha raccolto solo un punto, pur non demeritando mai, accumulando un bel credito con la sfortuna. D'altro canto anche i rossoblù dell'ex Massimiliano Olivieri vogliono invertire la rotta dell'ultimo periodo: Canosa ha conquistato infatti soli 4 punti nelle ultime cinque partite, ed è staccata ora quattro punti dal quarto posto.QUI CORATO: La buona prestazione casalinga contro l'arcigno Real Siti ha mostrato tante cose positive, a cominciare dal ritmo gara imposto nel primo tempo e la capacità di rimontare anche quando la partita sembrava aver preso una brutta piega. Il gol di Scardigno dalla panchina (così come quelli dei vari Santoro, Frappampina, Bozzi nelle partite precedenti) è l'ennesima prova che l'organico di mister Di Domenico è formata da 24/26 ragazzi validissimi, pronti a dare il loro contributo alla causa. Un gruppo forte e coeso dentro e fuori il rettangolo di gioco, che vuole a tutti i costi tornare alla vittoria.QUI CANOSA: La squadra di San Sabino è tra quelle che si è mossa di più sul mercato: durante la riparazione, oltre al già citato mister Olivieri, ha portato in dote bomber Manzari (ex UC Bisceglie), Baltasar, Salvemini e soprattutto Daniele Guglielmi, che ha giocato la prima parte di stagione proprio con i colori neroverdi. Hanno salutato invece Camara, Bruno e Massari. La classifica dei rossoblu non deve ingannare, in quanto Canosa ha mostrato nel corso delle giornate, di potersela giocare con tutti e già all'andata ha messo in seria difficoltà Corato, che è riuscita a vincere in rimonta solo nei minuti finali.Fischio d'inizio dunque fissato per domani alle 15:00, al San Sabino di Canosa. Arbitreranno i sig.ri Sacco, Amatore e De Stena.