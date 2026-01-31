Corato Calcio
Virtus Andria-Corato, sfida delicatissima: imperativo vincere per i neroverdi

La sfida si disputerà al ‘Sant’Angelo dei Ricchi’, ore 15:00

Corato - sabato 31 gennaio 2026 21.03
Promozione, si scende in campo per la 22esima giornata di campionato: il Corato, reduce dallo scialbo pareggio interno contro il Virtus Palese, terminato 0-0, è ospite della Virtus Andria, fanalino di coda del Girone. La sfida si disputerà al 'Sant'Angelo dei Ricchi', con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00.

Il Corato conosce solamente un imperativo, in vista di questo delicatissimo match: vincere. Una vittoria infatti, proietterebbe i neroverdi fuori dalla zona playout, auspicando che arrivino risultati positivi dagli altri campi. In questo momento, gli uomini di Doudou sono in 13esima posizione, a quota 26 punti, uno in meno da Rutiglianese e San Severo, impegnati rispettivamente contro Lucera e Palese.

Inoltre, un successo sarebbe fondamentale anche per alimentare il periodo di risultati utili consecutivi in casa Corato che, dopo aver perso contro l'Atletico Gargano, ha decisamente invertito la rotta, centrando tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque.

Sicuramente, su questo momento positivo, c'è la mano del tecnico coratino, bravo ad inculcare in pochissimo tempo la propria mentalità. Sfida delicatissima dunque, che dovrà essere affrontata con il giusto piglio. Appuntamento a domenica, ore 15.
