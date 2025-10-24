Virtus Corato a Trani a caccia del tris, Scaringella: "La chiave sarà il ritmo"
Adriatica Industriale al momento a punteggio pieno con due vittorie su due e 4 punti in classifica
"Ogni partita porta con sé tante insidie, siamo fuori casa contro una squadra molto giovane ed energica e soprattutto non siamo al completo con tutto l roster a disposizione. Questo però non deve rappresentare un alibi, stiamo preparando la partita come sempre, ognuno di noi deve dare qualcosa in più e chi va in campo deve sapere che giocherà anche per gli assenti. La chiave pertanto sarà quella di dettare noi il ritmo della partita e far valere la nostra esperienza su di un campo che non sarà semplice violare".
Francesco, ormai un giovane veterano della Virtus, con i suoi liberi nel finale ha contribuito a decidere il match contro Manfredonia, a coronamento di una prova fatta non solo di punti ma di tanta sostanza:
"Avere la fiducia nei momenti caldi della partita dai miei compagni, ma più in generale essere importante per il gruppo anche con una parola o un consiglio mi rende veramente felice e orgoglioso di me stesso e del lavoro che sto facendo, principalmente in un gruppo come il nostro con giocatori di tanta tecnica ed esperienza. Non me lo sarei mai aspettato ma è una situazione che mi piace e mi responsabilizza allo stesso tempo quindi cerco di fare sempre del mio meglio per non deludere i miei compagni".
Come precedentemente detto l'Adriatica Industriale Virtus Corato è in testa alla classifica, con due vittorie molto diverse tra di loro. Due lati di una stessa medaglia, un inizio di stagione che Scaringella commenta cosi:
"La prima partita della stagione non è mai semplice soprattutto dopo aver fatto dei cambiamenti nel roster. Abbiamo iniziato ad imparare e conoscere i nuovi meccanismi di gioco in partita ed i primi risultati si sono già visti contro Manfredonia. Abbiamo espresso il nostro gioco e ci siamo uniti nelle difficoltà, pertanto siamo sulla strada giusta per arrivare a risultati importanti".
Risultati che passano attraverso la trasferta di Trani, sponda Fortitudo, una squadra che arriva proprio dalla vittoria casalinga contro Altamura, a testimoniare quanto il fattore campo sia importante in questo torneo. Vincere in trasferta potrebbe valere tantissimo: la Virtus e coach Carnicella lo sanno e proveranno a ripetere il blitz di Altamura. Arbitreranno la gara, in programma sabato 25 ottobre alle ore 19 , i signori Laterza di Mola di Bari (BA) e Palmisani di Monopoli (BA)