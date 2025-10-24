Virtus Corato a Trani a caccia del tris, Scaringella: "La chiave sarà il ritmo"

"Ogni partita porta con sé tante insidie, siamo fuori casa contro una squadra molto giovane ed energica e soprattutto non siamo al completo con tutto l roster a disposizione. Questo però non deve rappresentare un alibi, stiamo preparando la partita come sempre, ognuno di noi deve dare qualcosa in più e chi va in campo deve sapere che giocherà anche per gli assenti. La chiave pertanto sarà quella di dettare noi il ritmo della partita e far valere la nostra esperienza su di un campo che non sarà semplice violare".

"Avere la fiducia nei momenti caldi della partita dai miei compagni, ma più in generale essere importante per il gruppo anche con una parola o un consiglio mi rende veramente felice e orgoglioso di me stesso e del lavoro che sto facendo, principalmente in un gruppo come il nostro con giocatori di tanta tecnica ed esperienza. Non me lo sarei mai aspettato ma è una situazione che mi piace e mi responsabilizza allo stesso tempo quindi cerco di fare sempre del mio meglio per non deludere i miei compagni".

"La prima partita della stagione non è mai semplice soprattutto dopo aver fatto dei cambiamenti nel roster. Abbiamo iniziato ad imparare e conoscere i nuovi meccanismi di gioco in partita ed i primi risultati si sono già visti contro Manfredonia. Abbiamo espresso il nostro gioco e ci siamo uniti nelle difficoltà, pertanto siamo sulla strada giusta per arrivare a risultati importanti".

Terza giornata e seconda trasferta per l'Adriatica Industriale Virtus Corato, al momento a punteggio pieno con due vittorie su due e 4 punti in classifica. I coratini faranno visita alla Fortitudo Trani, in una gara non banale contro un avversario da non dare per scontato, come ci dice Francesco Scaringella:Francesco, ormai un giovane veterano della Virtus, con i suoi liberi nel finale ha contribuito a decidere il match contro Manfredonia, a coronamento di una prova fatta non solo di punti ma di tanta sostanza:Come precedentemente detto l'Adriatica Industriale Virtus Corato è in testa alla classifica, con due vittorie molto diverse tra di loro. Due lati di una stessa medaglia, un inizio di stagione che Scaringella commenta cosi:Risultati che passano attraverso la trasferta di Trani, sponda Fortitudo, una squadra che arriva proprio dalla vittoria casalinga contro Altamura, a testimoniare quanto il fattore campo sia importante in questo torneo. Vincere in trasferta potrebbe valere tantissimo: la Virtus e coach Carnicella lo sanno e proveranno a ripetere il blitz di Altamura. Arbitreranno la gara, in programma sabato 25 ottobre alle ore 19 , i signori Laterza di Mola di Bari (BA) e Palmisani di Monopoli (BA)