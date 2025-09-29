Calcio
Virtus Palese 3-3 Corato, Mastroviti: «Puniti da inesperienza, ma la squadra è cresciuta»
E ancora: “Stiamo acquisendo coraggio e determinazione partita dopo partita”
Corato - lunedì 29 settembre 2025 12.36
Si è conclusa, domenica 28 settembre, la 4^giornata del campionato di Promozione - Girone A: termina 3-3 la sfida pirotecnica tra Virtus Palese e Corato, disputatasi al 'San Pio' di Bari. Una rimonta sensazionale dei neroverdi, beffati però nel finale di gara dal pareggio dei padroni di casa. Una partita di carattere, determinazione e follia, quella messa in campo dai ragazzi di Mastroviti che, in termini di classifica, salgono all'undicesimo posto, a quota quattro punti, uscendo momentaneamente dalla zona rossa. Nel prossimo turno, il Corato ospiterà la Virtus Andria, nel match che segnerà il ritorno al 'Comunale', pronto a riaccogliere tutti i tifosi e appassionati coratini.
Quanto alla cronaca della partita, il Palese, al termine della prima frazione, è avanti di due reti, grazie alla doppietta di Lanave. Il secondo tempo è a tinte neroverdi, con il Corato che accorcia con Campitiello, autore successivamente anche del gol del 2-2. A pochi minuti dal termine, ci pensa capitan Dispoto a completare la rimonta, portando il risultato sul 2-3. A tempo scaduto però, gli uomini di mister Leonino riescono ad agguantare la rete del definitivo 3-3, beffando clamorosamente il Corato.
Queste le parole di mister Mastroviti al termine della gara: «Grandissima prestazione del gruppo contro una squadra forte. Nonostante i cinque under schierati dall'inizio, la squadra ha giocato un match propositivo e offensivo. Ci siamo espressi al meglio e, con grande spirito, siamo riusciti a rimontare in trasferta un 2-0, eccessivamente punitivo per quanto fatto vedere. Purtroppo un briciolo di inesperienza ci ha puniti nel finale, con il gol del 3-3 arrivato a tempo scaduto.»
Il tecnico nero-verde, però, guarda il lato positivo: «Nel complesso sono contento, la squadra è cresciuta e bisogna avere pazienza, fiducia e tranquillità. Spero la prima vittoria possa arrivare presto. Stiamo acquisendo coraggio e determinazione partita dopo partita. Campitiello? Ci ho sempre creduto, si sacrifica e si carica il peso dell'attacco sulle spalle.»
Quanto alla cronaca della partita, il Palese, al termine della prima frazione, è avanti di due reti, grazie alla doppietta di Lanave. Il secondo tempo è a tinte neroverdi, con il Corato che accorcia con Campitiello, autore successivamente anche del gol del 2-2. A pochi minuti dal termine, ci pensa capitan Dispoto a completare la rimonta, portando il risultato sul 2-3. A tempo scaduto però, gli uomini di mister Leonino riescono ad agguantare la rete del definitivo 3-3, beffando clamorosamente il Corato.
Queste le parole di mister Mastroviti al termine della gara: «Grandissima prestazione del gruppo contro una squadra forte. Nonostante i cinque under schierati dall'inizio, la squadra ha giocato un match propositivo e offensivo. Ci siamo espressi al meglio e, con grande spirito, siamo riusciti a rimontare in trasferta un 2-0, eccessivamente punitivo per quanto fatto vedere. Purtroppo un briciolo di inesperienza ci ha puniti nel finale, con il gol del 3-3 arrivato a tempo scaduto.»
Il tecnico nero-verde, però, guarda il lato positivo: «Nel complesso sono contento, la squadra è cresciuta e bisogna avere pazienza, fiducia e tranquillità. Spero la prima vittoria possa arrivare presto. Stiamo acquisendo coraggio e determinazione partita dopo partita. Campitiello? Ci ho sempre creduto, si sacrifica e si carica il peso dell'attacco sulle spalle.»