Vittoria per l'Adriatica Industriale Virtus Corato: batte Ceglie

ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - MESSAPICA BK CEGLIE 59 – 56

L'aggiunge un nuovo capitolo alle sue migliori partite stagionali e della sua storia e con una prova tutta cuore e grinta fa sua gara 2 della finale playoff battendo la corazzata. I coratini impattano, quindi, la serie sull'1-1 e ora giocheranno domenica 11 maggio gara 3 di nuovo a Ceglie per tentare di conquistare una storica promozione in serie C.Si gioca in un frastuono assordante di un palazzetto vestito a festa come non succedeva da anni ed è subitoa stappare la partita con la tripla del 3-0 che fa esplodere il PalaLosito, subito però imitato da(3-3). I primi minuti sono vibranti, ma sono gli ospiti, sospinti da un numeroso e caldo pubblico cegliese, a prendere in mano le redini della gara.si erge a protagonista e trascina i suoi con canestri e rimbalzi, mentre Corato sembra sentire il peso del match e non riesce a reagire (7-15). Ancoracon una seconda tripla prova a scuotere i suoi (10-15), ma sono sempre gli ospiti a comandare le danze e a scappar via, giocando una partita d'esperienza e allungando sino al 10-20 con cui si chiude ilApertura dicon Corato più volitiva in avvio, ma con Ceglie che gestisce il vantaggio allungando sul +11 con la tripla di(16-27). Sembra un match già scritto, ma Corato e il PalaLosito sono di tutt'altro avviso. La Virtus cona suon di "bombe" recupera il gap e con una nuova tripla ditrova la parità a quota 27. Ceglie è, però, squadra esperta e non molla rispondendo con la tripla di(29-30) e chiudendo avanti all'intervallo col libero di(29-31).la partita rimane in grande equilibrio. La posta in palio è importante e si segna di meno da ambo le parti. Dopo quasi due quarti Corato ritrova il vantaggio con un'altra tripla di uno stratosferico(32-31). La reazione brindisina non si fa attendere. Gli ospiti gestiscono la gara contenendo la Virtus e piazzando un break di 0-6 grazie ache la riporta avanti (32-37). I ragazzi ditrovano nuova linfa affidandosi ai propri senatori e alla loro arma migliore: il tiro dal perimetro.sono "on fire" e fanno esplodere il palazzetto riportando avanti Corato e sono ancora due triple dello scatenato numero 77 a mandare in estasi Corato che chiude il terzo quarto avanti 44-41.L'si apre ancora con una tripla virtussina, stavolta firmata, ma anche i messapici non sono da meno dal perimetro e impattano con le conclusioni di(47-47) prima di tornare avanti con un libero del solito. Il PalaLosito è un'autentica bolgia, entrambe le tifoserie si fanno sentire e i giocatori in campo avvertono la pressione, con i possessi che diventano sempre più pesanti.spinge Corato, ma gli ospiti sono sempre lì e provano la fuga buona con la tripla di(51-53). Ancora il solitofa esplodere il palazzetto con la bomba del 54-53 e il canestro diriporta Corato in vantaggio sul 56-53. Nel finale di match, non adatto ai deboli di cuore, ungigantesco (top scorer con 23 punti) spinge i suoi dalla lunetta, ma è Ceglie a 8 secondi dal termine ad avere il possesso del match e della promozione sul 58-56. I brindisini, però, lo sciupano e Corato ancora consegna dalla lunetta, vince il match 59-56 e può esultare, pazza di gioia, assieme a tutto il suo pubblico.Appuntamento ain quel di Ceglie: la Virtus, che ha chiuso la sua prima stagione da esordiente in serie D al primo posto, ha già stravinto il suo campionato e scritto capitoli incredibili e impensabili della sua storia. Domenica, a prescindere dal risultato, ne scriverà un altro. Forse il più bello.CORATO: Scaringella F. 2, Mazzilli 11, Liso 23, D'Introno 17, Tarricone, Amendolagine 4, Maldera, Scaringella L. 2, Piarulli, Lasorsa, Petrone ne. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba – ScaringellaCEGLIE: Cvetanovic 18, Crovace 3, Argentiero 6, Sarli, Salerno 10, Gallo 3, Vitucci 9, Gualano 7, Serpentino, Passaro ne, Bitetti ne, Ciracì ne. All. FaggianoARBITRI: Conforti di Matera e Loglisci di Bari