108 casi Covid nelle scuole coratine nell'ultima settimana

È salito di poche decine il numero di contagi da Covid registrati nelle scuole dell'Area Metropolitana di Bari nella settimana tra il 21 e il 28 marzo rispetto al dato del periodo precedente: 1566 i nuovi casi positivi (erano stati 1463 tra il 14 e il 20 marzo), per la gran parte relativi agli studenti (1446).Sonoi contagi individuati nelle scuole di Corato, in crescita rispetto ai 92 rilevati la settimana precedente.«La crescita significativa di casi positivi negli istituti scolastici a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane si è arrestata» ha affermato, referente Covid scuole del Dipartimento di prevenzione dell'. «Lo confermano i numeri attuali del tracciamento che sono in linea con quelli dei sette giorni precedenti. Per di più nella scuola della infanzia stiamo assistendo ad una lieve diminuzione dei casi se confrontiamo i dati odierni con le positività precedenti. L'andamento dei contagi è coerente con la situazione epidemiologica della popolazione generale».