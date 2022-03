92 nuovi casi di positività al Covid registrati negli istituti scolastici coratini

Una tendenza preoccupante. I casi di positività ai test Covid in ambito scolastico sono sostanzialmente raddoppiati, nel corso dell'ultima setimana, sul territorio di competenza dell'Asl di Bari, passando dai 775 del periodo 7-13 marzo ai 1463 registrati nell'arco temporale compreso tra lunedì 14 e domenica 20 secondo i dati forniti dal report degli operatori del team Covid scuole. La stragrande maggioranza delle positività si riferiscono agli studenti (1330 casi) mentre il personale docente e non docente colpito dal Covid è pari a 133 unità negli ultimi giorni presi in esame., referente Covid scuole per l'azienda sanitaria locale del capoluogo, ha definito la situazione «sotto controllo. I numeri sono cresciuti in tutti gli istituti, dall'infanzia ai licei, hanno mantenuto ovunque lo stesso trend di aumento. La diffusione dei contagi è legata alla situazione epidemiologica attuale e in particolare alla elevata contagiosità del virus in questa fase».Sono beni nuovi casi di positività registrati nel complesso degli istituti scolastici del territorio di, città che si colloca alle spalle di Bari (436), Conversano (124) e Molfetta (93).Nel dettaglio dell'attività di sorveglianza sanitaria mirata al mondo scolastico, i casi positivi sono così distribuiti: 556 nelle scuole secondarie di secondo grado (508 alunni e 48 personale scolastico), 397 nelle scuole primarie (355 alunni e 42 personale scolastico), 283 nelle scuole secondarie di primo grado (266 alunni e 17 personale scolastico) e infine 227 nelle scuole dell'infanzia (201 alunni e 26 personale scolastico).Le classi che attualmente sono interessate da un provvedimento di quarantena sono 139, in rialzo come il numero di casi e sono nel dettaglio così divisi: 15 nella scuola della infanzia, 9 nella scuola primaria, 37 nella scuola secondaria di primo grado e 78 nelle scuole secondarie di secondo grado.I livelli di copertura vaccinali sono consolidati da tempo sia per la fascia over 12 (94% con prima dose e doppia dose) sia per il gruppo più ampio degli over 5, attestato a quota 92% con ciclo completo.