A Corato i ladri non temono il giorno, ancora furti in casa

L’ultimo è avvenuto questo pomeriggio in via Belvedere

Corato continua ad essere colpita dalla piaga deil'ultimo si è verificato oggi in pieno giorno.Nello specifico neldei ladri sono riusciti ad entrare in un appartamento dinei pressi della vecchia chiesetta delL'appartamento posto aldella palazzina è stato messo ae sul posto, per verificare l'entità del furto, sono intervenuti i carabinieri.Le indagini sono in corso.