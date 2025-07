A Corato il laboratorio esperienziale per famiglie “Gesti quotidiani, legami straordinari”

A partire da oggi, martedì 8 luglio, sul territorio di Corato è possibile partecipare al laboratorio esperienziale, un incontro socializzante per famiglie, promosso dal, in collaborazione con l'Due incontri che si svolgeranno al Centro Servizi per le Famiglie, sito in Via Talete n. 2, nelle date dell'8 e 15 luglio, alle ore 18.00.L'iniziativa, a cura della mediatrice familiare dell'équipe del CSF, nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio protetto e accogliente in cui genitori, figli e altri membri della famiglia possano esplorare dinamiche relazionali, potenziare la comunicazione e riscoprire il valore del legame familiare attraverso attività pratiche, riflessioni guidate e momenti di condivisione. Da considerarsi un'innovativa esperienza, basata su divertimento e socializzazione.