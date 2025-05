Gianluigi Mininno guiderà il Popolo della Famiglia a Corato

Gianluigi Mininno, 53 anni, tabaccaio, marito e padre, è il nuovo coordinatore cittadino del Popolo della Famiglia a Corato.La nomina, annunciata dal coordinatore regionale Biagio Cantatore, segna l'avvio di un rinnovato impegno del movimento politico, ispirato ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa cattolica, sul territorio coratino.Nella sua prima dichiarazione da coordinatore, Mininno ha espresso gratitudine e determinazione: "Ho accettato l'incarico con l'idea di poter portare avanti i valori cristiani che purtroppo piano piano vengono abbandonati perché il mondo si dirige in opposta direzione."Mininno ha poi evidenziato la necessità di affrontare temi "importanti come quello della vita da tutelare ed il diritto di un figlio di avere un padre e una madre", ribadendo la posizione contro la genitorialità omosessuale.Il neo-coordinatore ha inoltre affermato il suo massimo impegno per far crescere il Popolo della Famiglia a livello locale, dichiarando apertura al dialogo. "Siamo e saremo aperti al dialogo con tutti, dalle associazioni religiose presenti nel territorio, ai movimenti cittadini ed ai partiti dell'attuale amministrazione che abbiano però a cuore di affrontare i temi fondamentali che il Popolo della Famiglia porta avanti con coraggio e convinzione."L'impegno del Popolo della Famiglia si concretizza nella tutela della vita, della famiglia naturale e della libertà scolastica e religiosa, promuovendo il reddito di maternità, la tassazione a quoziente familiare e il buono scuola. Il movimento si dichiara inoltre contrario ad aborto, eutanasia, suicidio assistito, matrimoni egualitari, utero in affitto, teoria gender nelle scuole, uso di droghe (inclusa la cannabis), pornografia, prostituzione e guerra.