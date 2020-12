A Corato in azione la banda del buco. Sventato furto a negozio di abbigliamento

Anche a Corato in azione la banda del buco, ma l'intervento delle guardie giurate della Metronotte è riuscito a sventare un furto programmato nei minimi dettagli.Alcuni malviventi hanno preso di mira un noto negozio di abbigliamento situato su. Corso Garibaldi.I malviventi hanno cercato di guadagnarsi l'ingresso all'interno dei locali del negozio, praticando un buco nel solaio dell'appartamento sovrastante, che risulta essere disabitato. A nulla, tuttavia, è valso il loro tentativo. Una volta giunte sul posto le guardie, allarmate dall'impianto di antintrusione del negozio, avendo constatato l'integrità degli accessi del negozio, come da procedura, hanno richiesto l'intervento del proprietario per un controllo interno.Qui la scoperta del foro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.