A Corato la 14esima edizione del concorso letterario "Cataldo Leone" dedicato a Don Ciccio Tattoli
Il regolamento completo
Corato - domenica 14 dicembre 2025
A Corato torna con la 14esima edizione il concorso letterario "Cataldo Leone", quest'anno dedicato a Don Ciccio Tattoli. Organizzato dall'associazione culturale "Prof. Cataldo Leone", in collaborazione con la Pro Loco Quadratum e con il patrocinio del comune di Corato, il concorso segue un percorso di recupero della memoria storica nel solco che lo stesso prof. Cataldo Leone, docente liceale di elevatissima cultura umanistica.
La conferenza di presentazione dell'edizione del 2025 si terrà martedì 16 dicembre alle ore 18,00 presso la "Sala Verde" del Comune di Corato.
In allegato la brochure di presentazione del concorso e relativo regolamento.
