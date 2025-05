A Corato parte la XV edizione de "Il Maggio dei Libri"

Corato partecipa alla XV edizione de, la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Il tema scelto per l'edizione 2025, sarà il filo conduttore di un ricco programma di iniziative che animeranno l'intero mese di maggio.L'organizzazione delle attività vede il coinvolgimento attivo della biblioteca comunale "M. R. Imbriani" – Community Library, punto di riferimento culturale del territorio, in collaborazione con l'ente gestore Cooperativa Lilith, l'amministrazione comunale e le realtà locali aderenti alIl calendario degli eventi, vario e diffuso, testimonia l'impegno della comunità cittadina nella promozione della lettura come strumento di crescita personale e collettiva.Come da tradizione, "Il Maggio dei Libri" invita a portare la lettura ovunque, con creatività e passione, proseguendo idealmente il cammino iniziato a febbraio con "Libriamoci". La continuità tra le due campagne è rafforzata dal tema condiviso e dai tre filoni tematici: "Intelleg(g)o… dunque sono", "...dunque sento", "...dunque faccio".Un messaggio chiaro: i libri sono la chiave per sviluppare un pensiero critico, consapevole e attivo.Per informazioni e aggiornamenti sul programma degli eventi, occorre consultare il seguente link: https://www.comune.corato.ba.it/novita/corato-aderisce-alla-xv-edizione-de-il-maggio-dei-libri-con-il-tema-interleggo