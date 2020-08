A Corato si torna a sparare. Un uomo ferito da un'arma

È mistero sul ferimento di un uomo colpito da un colpo d'arma da fuoco nella serata di ieri in via Prenestina.L'uomo è rimasto ferito a un piede, probabilmente da un proiettile.Il coratino, che non è in gravi condizioni, è stato condotto nell'ospedale di Corato per le cure del caso.Le indagini sono curate dal commissariato di Polizia di Corato. Non è chiaro, infatti, quanti colpi d'arma siano stati sparati, da quale tipo di arma sia partito il proiettile e se il bersaglio dell'agguato fosse realmente la persona colpita. Gli uomini del Commissariato di Corato stanno ricostruendo le fasi della serata e cercando di capire quale possa essere il movente del fatto di sangue e se chi ha sparato volesse colpire per spaventare, per ferire o per uccidere.