È stata una notte movimentata, quella tra venerdì 15 e sabato 16 luglio, per gli occupanti di uno stabile di via Mercadante a Corato. Secondo quanto ricostruito, un incendio si sarebbe sviluppato poco dopo le 3 a partire da una caldaia posizionata su un balcone al secondo piano di un edificio.L'intenso odore di sfumo ha svegliato e allertato alcuni residenti che si sono prodigati per spegnere il rogo, riuscendo a domare le fiamme in qualche modo.Il successivo intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di completare le operazioni e riportare la situazione in totale sicurezza. I danni riportati sono abbastanza visibili e toccherà proprio agli specialisti definire l'accaduto per filo e per segno.