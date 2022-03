A.S.I.P.U. Corato, il PD chiede la discussione in commissione Bilancio

«In data odierna la capogruppo del Partito Democratico Nadia Gloria D'Introno ha inviato una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dei seguenti argomenti nella prossima seduta della I commissione consiliare (Bilancio):1. Valutazione del piano industriale inoltrato in data 02.11.2021 dall'amministratore unico della società A.s.i.p.u. srl;2. Determinazioni circa il futuro della società A.s.i.p.u. srl (continuità aziendale/ liquidazione).Il Partito Democratico ritiene improcrastinabile la discussione su tali argomenti, alla luce dei preoccupanti pareri espressi a più riprese sia dal collegio dei revisori dei conti del Comune di Corato, sia dal collegio sindacale della stessa società A.s.i.p.u. srl. In particolare, nel verbale n. 62 del 27.01.2022, il collegio sindacale A.s.i.p.u. afferma a chiare lettere di ritenere del tutto inopportuno il rinvio al 2025 di ogni provvedimento in ordine alla copertura della perdita registratasi nel bilancio 2020 della partecipata. Ciò in quanto nel 2021 sono state rilevate ulteriori e consistenti perdite che hanno azzerato in toto il patrimonio della società; patrimonio netto che oggi addirittura assume un valore negativo pari ad euro - 259.917,91. Il collegio sindacale cosi conclude: "considerando l'azzeramento integrale del patrimonio netto, l'amministratore unico non potrà che accertare la sussistenza di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c."Il PD ritiene, inoltre, che tali questioni vadano affrontate preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, al fine di garantirne la massima veridicità e attendibilità».