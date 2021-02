Accoltellamento in piazza Venezuela: sono liberi i presunti responsabili

Sono stati denunciati in stato di libertà i due presunti responsabili della violenta lite, sfociata in accoltellamento, avvenuto nella tarda serata di sabato in Piazza Venezuela.Lo comunica la Questura di Bari, in un comunicato stampa, in cui ricorda l'intervento dei poliziotti della Squadra Volante sul luogo dell'accoltellamento avvenuto durante una lite scaturita per futili motivi.Protagonisti della baruffa sarebbero due cittadini albanesi. Entrami sono stati denunciati all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Sono accusati a vario titolo dei reati di lesioni e porto abusivo di armi.