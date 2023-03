"Adessoscrivo" presso "Sonicart", presenta il suo ultimo romanzo

Ieri sera, presso la libreria Sonicart di Corato, è stato presentato il romanzo "Hai il mare dentro" di Adessoscrivo.Questo pseudonimo, nato dall'esigenza di scrivere per liberarsi e liberare dalle intemperie della vita, appartiene a Salvatore Ferrante, un ragazzo che ha conosciuto il successo grazie allo straordinario uso che fa delle parole.Non soltanto frasi, ma storie vere, è questo ciò che racconta durante l'evento di giovedì 30 marzo. Lo scrittore dovrebbe essere anche un po' giornalista, perché si fa portavoce di una verità sociale, di storie comuni dalle quali possiamo sempre trarre lezioni di vita.Giovanissimo, Salvatore comincia a scrivere postando spezzoni dei suoi pensieri su instagram, fortemente spinto dal legame con la Puglia e i suoi elementi. Sempre attorniato da una nuvola di mistero, i lettori ammirano e lo riconoscono dall'essenziale stile che gli permette di guardarsi dentro ad ogni target d'età."Hai il mare dentro" porta nel titolo un elemento molto caro all'autore, e fin dai primi giorni di uscita si lascia alle spalle una grande quantità di giudizi positivi: è il suo miglior libro."Hai il mare dentro" parla di sofferenza e solitudine, di due anime che si incontrano sotto il sole cocente della Puglia e si aggiustano. Sole ha ventiquattro anni, alle spalle una storia di silenzi e mancanze, vive di rancori verso i suoi genitori e studia all'università. Durante l'estate, stagione in cui il suo amore per il mare può finalmente trionfare, conosce Stefano, che di disastri ne conta forse più di lei. Il dissidio dei temi pronunciati porta sempre il lettore a capire che nella maledizione esiste anche la cura, idea concorde alla filosofia dell'autore. La relazione tra i due sarà la chiave per rimettere a posto i cocci di una vita instabile.I protagonisti e i loro background non sono altro che le sfaccettature della personalità di Adessoscrivo, tempestosi come il mare, timidi e complicati. A Salvatore piace identificarsi nel mare, soprattutto quando d'inverno ci regala spettacoli maestosi. È la metafora dell'uomo, anche in condizioni sfavorevoli è capace di dare il meglio di sé, basta soltanto volerlo.