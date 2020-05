Agricoltura sociale, Buon Campo incontra Semi di Vita

Terzo appuntamento del programma "Buon Campo incontra" con le associazioni del territorio.Oggi pomeriggio, alle ore 18.30, in diretta Facebook la responsabile di Buon Campo, il progetto di Fondazione Casillo che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti, Martina Fariello, dialogherà con la cooperativa sociale Semi di Vita rappresentata da Angelo Santoro.La cooperativa Semi di vita ha accolto e fatto lavorare ragazzi in disagio sociale, porta avanti progetti nelle scuole, come l'orto sociale al Lenoci, la fungaia al Gorjux o la cardoncelleria nel carcere minorile. Si parlerà pertanto di agricoltura sociale e delle ultime iniziative della cooperativa per far fronte all'Emergenza Covid-19. La diretta è rivolta a tutti, associazioni, volontari, iscritti e non.Questa volta Buon Campo vuole dare voce anche a coloro che seguiranno la diretta, un invito rivolto ai curiosi e a coloro che vorranno rivolgere domande sull'argomento: si protrà intervenire attraverso commenti che verranno letti in tempo reale.Per rimanere in contatto ed essere aggiornati, basta seguire la pagina Facebook Buoncampo e per diventare protagonisti delle prossime Dirette basta scrivere una email a info@buoncampo.it