Valorizzazione del patrimonio artistico, Buon Campo incontra Annamaria La Monica

Si rinnova l'appuntamento con gli incontri a distanza di Buon campo con le associazioni operanti nel territorio.Dopo la prima trasmissione che ha visto protagonisti i ragazzi di IfInApulia del Corato Open Space, che hanno parlato delle loro attività e del loro servizio nella realizzazione di visiere protettive, Martina Farielloresponsabile del progetto Buon Campo, incontrerà e dialogherà con l'associazione culturale Tempio di Serapide.Buon Campo è il progetto di Fondazione Casillo che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti. Tramite una diretta facebook intende parlare dei temi inerenti questo periodo di quarantena da emergenza COVID-19 e i possibili scenari futuri.«Stiamo vivendo un momento storico in cui molte di quelle che erano le nostre abitudini sono cambiate, stravolte. In qualche modo, come Buon Campo, stiamo cercando di parlare con le diverse associazioni per poter farci raccontare quello che stanno vivendo e quello che sarà delle loro attività».Oggi pomeriggio, quindi, a partire dalle ore 18.30, si parlerà della valorizzazione del patrimonio artistico e della difficoltà di riformulazione attività durante il lockdown con la dott.ssa Annamaria La Monica.