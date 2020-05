Volontariato e pandemia, Buon Campo incontra il CSV San Nicola

Questo pomeriggio Buon Campo torna ad incontrare una delle associazioni del terzo settore operante sul territorio.Alle ore 18.00, in diretta Facebook, Buon Campo dialogherà con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari, insieme ad Alessandro Cobianchi, direttore del CSV, e Rosa Franco, presidente dell'Associazione.Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola opera nel territorio dal 2003 fornendo gratuitamente servizi di supporto tecnico, formativo e informativo a tutti i volontari e agli Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato. Sostiene e qualifica il Volontariato offrendo formazione, consulenze, logistica, promozione e comunicazione di attività ed eventi.Nell'incontro si parlerà di come il volontariato sta cambiando durante e dopo la pandemia di come sta evolvendo la programmazione del CSV e la sua offerta formativa; di quanto il distanziamento sociale stia stimolando la creatività dei volontari, delle nuove necessità maturate dalle associazioni del territorio;di quali prospettive possiamo costruire insieme per continuare a mantenere il contatto.Marilù Ardillo, in qualità di responsabile della comunicazione per la Fondazione Vincenzo Casillo dialogherà con loro e darà la possibilità a quanti vorranno richiedere informazioni di rispondere in diretta alle vostre domande.Per rimanere in contatto ed essere aggiornati, basta seguire la pagina Facebook Buoncampo e per diventare protagonisti delle prossime Dirette basta scrivere una email a info@buoncampo.it