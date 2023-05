Al Fuorisalone di Milano le novità dell’azienda coratina Labartino

3 foto Labartino

L'innovazione e il design nel campo di divani, poltrone, letti e complementi d'arredo ideati da Labartino, azienda con sede a Corato, è sbarcata a Milano nella settimana del Salone del Mobile 2023 , evento che attira nel capoluogo importanti buyers e numerosi stakeholders del settore.Negli spazi del suo showroom permanente all'interno del MIA (Milano Interior Art), dal 17 al 23 aprile Labartino ha presentato le sue novità in occasione degli eventi in programma tra le strade del capoluogo lombardo per il Fuorisalone, dove s'incontrano futuro e progettazione nel settore del design. Una bella vetrina per l'azienda coratina, la cui visibilità nel settore è in continuo aumento.Per Labartino l'evento inaugurale del Fuorisalone si è tenuto giovedì 20 aprile , con un aperitivo dello chef pugliese stellato Felix Lo Basso . L'organizzazione è stata curata dall'agenzia di comunicazione ed eventi "I monelli" , che ha sede a Corato.Una delle più grandi novità dell'anno è la collaborazione dell'azienda con l'architetto Francesco Mancini. Dopo la laurea a Firenze , dal 1978 Mancini partecipa a numerose mostre nazionali e internazionali, nelle quali espone le proprie opere e si occupa di arredamento di interni sia per appartamenti residenziali sia per strutture commerciali. Numerosi i riconoscimenti ricevuti dall'architetto tra Bari, Verona e Zurigo e Monaco.Mancini ha progettato per Labartino una collezione disegnata nel 2022. Si tratta del divano Kubiko , il quale presenta volumi che s'intersecano tra loro, con uno stile unico e accattivante, e del letto Herman , con linee morbide a incastro le une con le altre.​Altra novità è stata l'esposizione dei divani realizzati da Loglisci Architetti . Le linee e i colori delle loro creazioni outdoor rappresentano i tratti caratteristici del paesaggio naturale pugliese , che spaziano dalla ricca vegetazione, dalle spiagge sabbiose e dalle doline rocciose sino ai toni luminosi del cielo azzurro e ai riflessi del mare. Forme essenziali ma ricche di tradizione, che riportano significati e valori in questi speciali complementi d'arredo.