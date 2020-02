All’Asipu corso di abilitazione alla raccolta di funghi

Il Comune di Corato ha indetto un corso per il conseguimento o il rinnovo dell'attestato di abilitazione alla raccolta di funghi epigei freschi, in collaborazione con l'Associazione Micologica A.M.A.M.T.O di Gravina in Puglia.Le giornate formative si terranno il 23, 24 e 25 marzo, presso la sede ASIPU s.r.l. Str. Est. Mangilli, e consentiranno il conseguimento dell'attestato, o il rinnovo per chi ne fosse già in possesso, propedeutico al rilascio del permesso di raccolta funghi epigei freschi.Gli interessati, possono ritirare entro il 20/03/2020 il modello di iscrizione presso l'ufficio Ambiente del Comune di Corato.