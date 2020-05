Anno scolastico 2020/2021, la domanda per servizi per l'integrazione dei disabili

Copia della certificazione di disabilità (L. 104/1992)

Copia leggibile di un documento d'identità dei genitori del minore e del minore, in corso di validità.

Modulo richiesta servizi integrazione studenti disabili Documento di Microsoft Word

Sono state pubblicate le modalità di accesso al servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili per l'anno scolastico 2020/2021, riservato a minori residenti nel Comune di Corato, iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, che versano in situazione di handicap fisico, psichico e/o sensoriale, documentata dalla certificazione di disabilità (L. 104/1992).Il modello di domanda, sottoscritto da entrambi i genitori, potrà essere richiesto sia alla scuola di appartenenza che al Settore Servizi Sociali del Comune, in Via Gravina n. 132 . È scaricabile in calce e anche dal sito internet istituzionaleL'istanza dovrà essere presentata alla scuola di appartenenza entro il 20 giugno 2020.Alla domanda bisognaPer informazioni è possibile rivolgersi al numero 080/9592406.