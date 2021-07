Antonio e Marco Gennaro: da studenti a enotecnici grazie alla loro passione per il vino

Il corso di specializzazione in enologia e viticoltura dell'Istituto Tecnico Agrario di Andria ha dato i suoi primi frutti. Infatti, dopo aver conseguito il diploma di Perito Agrario nell'anno scolastico scorso, un gruppo di studenti ha frequentato il sesto anno di specializzazione per la formazione e l'ottenimento del titolo di enotecnico. In Italia sono poco più di una decina gli Istituti Tecnici Agrari ad avere questa particolare specializzazione con il sesto anno, che molto spesso in gergo viene chiamato il Super Diploma, sia per l'incremento di un anno di studi, sia per le grandi potenzialità lavorative che questo titolo concede, vista anche la grande richiesta di questi super tecnici del vino.Il corso di specializzazione di Enotecnico arricchisce la ultrasecolare esperienza dell'Istituto Tecnico Agrario andriese, arricchendo anche il territorio di una figura professionale molto richiesta dal mondo del vino e che spesso deve attingere professionisti di altri aree geografiche e che conoscono poco i nostri nobili vitigni autoctoni.Da oggi anche Corato potrà contare su due nuovi enotecnici, infatti, Tra i partecipanti al corso di specializzazione si sono distinti Antonio Mastrodonato e Marco Gennaro Ferrante, che dopo il diploma di Perito Agrario conseguito lo scorso anno scolastico hanno frequentato il "sesto anno" ed ottenuto il "super diploma".Il corso di specializzazione si è svolto durante un anno scolastico difficile, anche se le attività in presenza grazie alle diverse attività laboratoriali in totale sicurezza sono state tante, anche grazie ai grandi spazi messi a disposizione, a partire dalle attività pratiche nel laboratorio a cielo aperto "podere Agresti" che prossimamente si arricchirà anche di una nuova Serra, al laboratorio cantina e ai laboratori di chimica. A coronamento del corso, prima dei lavori finali e di completamento, le esperienze in stage aziendali hanno già modulato le frequenze fra aziende e per la prima volta tecnici del territorio.Non ci resta che augurare Prosit a tutti nuovi enotecnici e buon vino a tutti.