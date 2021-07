Asipu, poche adesioni: riaperti i termini per la nomina del collegio sindacale

Il bando è scaduto lo scorso 22 luglio ma all'indirizzo del protocollo comunale non sono giunte disponibilità a sufficienza. Nessuno, a quanto pare, vuole far parte del collegio sindacale dell'ASIPU, l'azienda che un tempo era molto seguita da tanti professionisti e che ora, con la costituzione della SANB, ha perso molto del suo appeal (e del suo fatturato).Una azienda che ha un consiglio di amministrazione in proroga da ormai diversi anni. Nel frattempo si sono susseguiti 3 sindaci e due commissari prefettizi, ma il CDA rimane fermo al suo posto.Del nuovo amministratore pubblico ancora non si parla ma ora il problema è il nuovo collegio sindacale. Troppe poche le disponibilità ricevute dal sindaco, nonostante si tratti di una attività per la quale si percepisce un compenso.«Dato atto che sono giunte un numero di disponibilità non sufficienti per la nomina dei 3 (tre) Sindaci effettivi e n. 2 (due) supplenti del Collegio Sindacale dell'ASIPU Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità Srl» il sindaco «rende noto che sono riaperti i termini sper l'avviso pubblico di Nomina Componenti collegio sindacale della Società».Entro l'8 agosto sarà possibile manifestare la propria adesione purché in possesso dei requisiti previsti dal bando.