Assalto ad una masseria sulla Corato - Altamura, recuperata ingente refurtiva

Nottata molto movimentata per gli uomini della Metronotte, quella appena trascorsa.Un gruppo di malviventi, ben organizzato, ha attaccato una masseria sita la provinciale Corato-Altamura. Dopo aver abilmente eluso l'impianto di allarme, i malviventi hanno sfondato il muro del deposito mezzi, utilizzando una grossa pala meccanica. Sono così riusciti a trafugare un trattore agricolo con relativo rimorchio.Immediate le ricerche del mezzo, condotte in prima persona da Pasquale Scaringella, a capo dell'istituto di vigilanza.Scaringella è riuscito a seguire le tracce del grosso mezzo agricolo, capendone la direzione e il probabile nascondiglio. Il mezzo, unitamente al rimorchio, un carrello elevatore ed una moto, è stato ritrovato dalle Guardie giurate nelle campagne di Andria, nei pressi della mediana per Montegrosso.Sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato di Andria che hanno provveduto a restituire il mezzo al legittimo proprietario.