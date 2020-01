Auto contro mano su via Castel del Monte, un ferito

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10 nella centralissima via Castel del Monte.Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Corato, un anziano signore alla guida della sua automobile ha imboccato contromano la strada.Forse spaventato dall'infrazione commessa ha perso il controllo dell'auto che si è scontrata contro un fabbricato.Nell'impatto l'uomo è rimasto ferito. Sul posto è giunta una ambulanza per medicare l'uomo che è poi stato trasportato in ospedale.Sul posto anche una pattuglia della guardia di Finanza.