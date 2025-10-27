Auto impazzita sfiorata la tragedia salvo per miracolo grazie al vicino

Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso con un sospiro di sollievo. Davanti al suo garage, un uomo è stato improvvisamente quasi travolto da un'auto fuori controllo.Il veicolo, piombato a tutta velocità, ha rischiato di investirlo in pieno.Provvidenziale l'intervento di un vicino, che con prontezza lo ha spinto a terra, salvandogli la vita. L'uomo, cadendo, ha urtato violentemente contro la porta del garage, mandando in frantumi il vetro.Trasportato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso poche ore dopo: fortunatamente, nessuna frattura, solo contusioni e tanto spavento.