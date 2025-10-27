Cronaca
Auto impazzita sfiorata la tragedia salvo per miracolo grazie al vicino
Un uomo quasi travolto davanti al suo garage da un’auto fuori controllo. Il gesto eroico del vicino evita il peggio. Solo ferite lievi e tanta paura.
Corato - lunedì 27 ottobre 2025 22.25
Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso con un sospiro di sollievo. Davanti al suo garage, un uomo è stato improvvisamente quasi travolto da un'auto fuori controllo.
Il veicolo, piombato a tutta velocità, ha rischiato di investirlo in pieno.
Provvidenziale l'intervento di un vicino, che con prontezza lo ha spinto a terra, salvandogli la vita. L'uomo, cadendo, ha urtato violentemente contro la porta del garage, mandando in frantumi il vetro.
Trasportato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso poche ore dopo: fortunatamente, nessuna frattura, solo contusioni e tanto spavento.
Il veicolo, piombato a tutta velocità, ha rischiato di investirlo in pieno.
Provvidenziale l'intervento di un vicino, che con prontezza lo ha spinto a terra, salvandogli la vita. L'uomo, cadendo, ha urtato violentemente contro la porta del garage, mandando in frantumi il vetro.
Trasportato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso poche ore dopo: fortunatamente, nessuna frattura, solo contusioni e tanto spavento.