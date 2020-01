Auto investe cinghiale, paura sulla Corato - Gravina

Ennesimo incidente stradale provocato dalla presenza di cinghiali sulla carreggiata.L'ultimo sinistro si è verificato questo pomeriggio, in territorio di Ruvo di Puglia, sulla strada che collega Corato a Gravina a poche decine di metri dallo svincolo per Poggiorsini.Un suv, sul quale viaggiava una famiglia, non è riuscito ad evitare l'impatto con un grosso cinghiale apparso sulla carreggiata.L'animale è stato investito e l'automobile gravemente danneggiata. Fortunatamente illesi gli occupanti della vettura.Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso e le Guardie Ambientali d'Italia, impegnate in zona per un giro di perlustrazione.